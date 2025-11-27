Onar przypomina, czym jest prawdziwe tworzenie w nowym singlu „Muza”

Onar w najnowszym utworze „Muza” wraca do korzeni i pokazuje, że w muzyce wciąż liczy się szczerość i emocje, nie tylko algorytmy i trendy.

Rap dziś – sztuka czy biznes?

Współczesna scena muzyczna coraz częściej kieruje się algorytmami. Brzmienie, tempo, długość refrenu – wszystko podporządkowane jest viralowym hitom i trendom, co rodzi pytanie: czy w rapie jest jeszcze miejsce na prawdziwe przeżycia? Onar zdaje się odpowiadać na nie wprost – jego nowy singiel to powrót do autentyczności i emocji, które napędzały jego twórczość od początku kariery.

„Muza” – szczerość ponad wszystko

W utworze „Muza” raper porusza tematy trudne i uniwersalne: śmierć, nałogi, pieniądze, skomplikowane relacje oraz bolesne decyzje życiowe. Onar otwarcie przyznaje, że jedyne, co w swoim życiu naprawdę kochał, to muzyka. Jak sam mówi, to właśnie ona była jego prawdziwą inspiracją i sensem tworzenia.

„Muza” to nie tylko kawałek – to wyraz życia, które nie zawsze jest proste, ale w którym muzyka pozostaje stałym punktem odniesienia.

Produkcja i współpraca

Singiel został wyprodukowany przez OSXAR, który współpracował z najnowszymi gwiazdami polskiej sceny rapowej, takimi jak Aleshen, Hałastra, Vkie czy Tuzza. Dzięki temu brzmienie „Muzy” łączy klasyczną szczerość rapu z nowoczesnym, świeżym podejściem do produkcji.