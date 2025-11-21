O czym jest pierwszy kawałek bambi po opuszczeniu wytwórni Young Leosi?

Foto: @bambi.ofc
O północy do sieci trafił numer „Widziałam już wszystko”, który jest pierwszym kawałkiem raperki po „pójściu na swoje”. Numer wyprodukował Francis. Co ciekawe, kawałek ma zadatki bardziej na dyskotekowy hit niż rapowy banger. A o czym w ” Widziałam już wszystko” śpiewa bambi? Sprawdźcie poniżej.
Śpię ciągle za mało, w trumnie
Tańczę całą noc, dwie tabletki rano
Łamie się głos i kameruje mnie ciągle ktoś
Zapominam, że widzą
Miało być tak łatwo, a utrudnia mi ciągle ktoś
Krzyczę na cały głos, krzyczę na cały głos
Krzyczę na cały głos
Myślę, że widziałam już wszystko
A jednak nie, co pokażesz jeszcze mi?
Myślałam, że czułam już bliskość
A jednak nie, bo dotykam Cię
Myślę, że widziałam już wszystko
A jednak nie, a jednak nie
Myślałam, że czułam już bliskość
Dotykam Cię, dotykam Cię
Myślę, że widziałam już wszystko
A jednak nie, co pokażesz jeszcze mi?
Myślałam, że czułam już bliskość
A jednak nie, bo dotykam Cię
Chcę Ciebie na dłużej — zostań u mnie
Mamy całą noc, kiedy światła gasną
Łamie się głos, bo wiesz, co lubię
Widzisz we mnie coś, to, czego inni nie widzą
Czujemy to samo nawet w kłótniach
Patrzysz w oczy mi, gdy krzyczę na cały głos
Krzyczę na cały głos
Krzyczę na cały głos
Myślę, że widziałam już wszystko
A jednak nie. Co pokażesz jeszcze mi?
Myślałam, że czułam już bliskość
A jednak nie, bo dotykam Cię
Bo dotykam Cię, bo dotykam Cię
Myślę, że widziałam już wszystko
A jednak nie, a jednak nie
Myślałam, że czułam już bliskość
Dotykam Cię, dotykam Cię
Myślę, że widziałam już wszystko
A jednak nie, co pokażesz jeszcze mi?
Myślałam, że czułam już bliskość
A jednak nie, bo dotykam Cię
Dotykam Cię, dotykam—
Bo dot—, bo dot—
Bo dotykam Cię-Cię
Bo dotykam Ci—
Dotykam Cię, dotykam Cię-Cię
Bo dotykam Cię, bo dotykam Cię
Ja widziałam wszystko, a jednak nie
A jednak nie