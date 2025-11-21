O czym jest pierwszy kawałek bambi po opuszczeniu wytwórni Young Leosi?

Foto: @bambi.ofc

O północy do sieci trafił numer „Widziałam już wszystko”, który jest pierwszym kawałkiem raperki po „pójściu na swoje”. Numer wyprodukował Francis. Co ciekawe, kawałek ma zadatki bardziej na dyskotekowy hit niż rapowy banger. A o czym w ” Widziałam już wszystko” śpiewa bambi? Sprawdźcie poniżej.

Śpię ciągle za mało, w trumnie

Tańczę całą noc, dwie tabletki rano

Łamie się głos i kameruje mnie ciągle ktoś

Zapominam, że widzą

Miało być tak łatwo, a utrudnia mi ciągle ktoś

Krzyczę na cały głos, krzyczę na cały głos

Krzyczę na cały głos

Myślę, że widziałam już wszystko

A jednak nie, co pokażesz jeszcze mi?

Myślałam, że czułam już bliskość

A jednak nie, bo dotykam Cię

Myślę, że widziałam już wszystko

A jednak nie, a jednak nie

Myślałam, że czułam już bliskość

Dotykam Cię, dotykam Cię

Myślę, że widziałam już wszystko

A jednak nie, co pokażesz jeszcze mi?

Myślałam, że czułam już bliskość

A jednak nie, bo dotykam Cię

Chcę Ciebie na dłużej — zostań u mnie

Mamy całą noc, kiedy światła gasną

Łamie się głos, bo wiesz, co lubię

Widzisz we mnie coś, to, czego inni nie widzą

Czujemy to samo nawet w kłótniach

Patrzysz w oczy mi, gdy krzyczę na cały głos

Krzyczę na cały głos

Krzyczę na cały głos

Myślę, że widziałam już wszystko

A jednak nie. Co pokażesz jeszcze mi?

Myślałam, że czułam już bliskość

A jednak nie, bo dotykam Cię

Bo dotykam Cię, bo dotykam Cię

Myślę, że widziałam już wszystko

A jednak nie, a jednak nie

Myślałam, że czułam już bliskość

Dotykam Cię, dotykam Cię

Myślę, że widziałam już wszystko

A jednak nie, co pokażesz jeszcze mi?

Myślałam, że czułam już bliskość

A jednak nie, bo dotykam Cię

Dotykam Cię, dotykam—

Bo dot—, bo dot—

Bo dotykam Cię-Cię

Bo dotykam Ci—

Dotykam Cię, dotykam Cię-Cię

Bo dotykam Cię, bo dotykam Cię

Ja widziałam wszystko, a jednak nie

A jednak nie