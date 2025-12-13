Nowy dokument pokazuje moment załamania Taylor Swift po ataku nożownika w Southport

CGM

Tragiczny atak podczas warsztatów tanecznych

2025.12.13

Nowy dokument poświęcony trasie Taylor Swift – Eras Tour ujawnia wyjątkowo poruszające sceny z życia artystki. W jednej z nich wokalistka nie potrafi powstrzymać łez po spotkaniu z ocalałymi oraz rodzinami ofiar tragicznego ataku nożownika w Southport, do którego doszło w lipcu 2024 roku.

Tragiczny atak podczas warsztatów tanecznych

Do ataku doszło podczas warsztatów tanecznych inspirowanych muzyką Taylor Swift. W wyniku napaści zginęło troje dzieci, a dziesięć osób zostało rannych. Sprawca, Axel Rudakubana, został w 2025 roku skazany na minimum 52 lata więzienia. Po ujawnieniu tragedii Swift publicznie wyraziła szok i głęboki żal, podkreślając ogrom cierpienia ofiar, ich rodzin oraz służb ratunkowych.

Spotkanie z ofiarami podczas koncertu na Wembley

Kilka tygodni po ataku Taylor Swift spotkała się z osobami dotkniętymi tragedią podczas jednego z koncertów Eras Tour na stadionie Wembley w Londynie. To właśnie to spotkanie miało ogromny wpływ emocjonalny na artystkę. Fani piosenkarki zorganizowali również zbiórkę charytatywną, w ramach której udało się zebrać ponad 120 tysięcy funtów dla poszkodowanych.

Łzy za kulisami – kulisy dokumentu „The End of an Era”

W dokumencie „The End of an Era” widzimy Swift zapłakaną w garderobie, tuż przed wyjściem na scenę. Artystkę pociesza jej mama, Andrea Swift, mówiąc, że mimo wszystko pomogła tym ludziom. Niedługo później Taylor musiała wystąpić na scenie przez ponad trzy i pół godziny. W filmie artystka przyznaje, że życie w trasie często oderwane jest od rzeczywistości, jednak musi nauczyć się radzić sobie z ogromnymi emocjami i jednocześnie dawać publiczności pełne energii show.

Kontekst zagrożenia i odwołane koncerty

Dodatkowym obciążeniem psychicznym był fakt, że londyński koncert był pierwszym po odwołaniu trzech występów w Wiedniu z powodu udaremnionego zamachu terrorystycznego. Swift później przyznała, że była to dla niej druzgocąca decyzja, choć wdzięczna służbom za zapobieżenie tragedii.

Taylor Swift o strachu o fanów

Podczas premiery dokumentu w Nowym Jorku artystka przyznała, że po ponad 20 latach kariery po raz pierwszy zaczęła realnie obawiać się o bezpieczeństwo swoich fanów. To doświadczenie znacząco wpłynęło na jej postrzeganie koncertów i odpowiedzialności, jaka się z nimi wiąże.

Dokument dla fanów i krytyków

Choć recenzje dokumentu są mieszane, produkcja stanowi ważne świadectwo emocjonalnej strony kariery Swift i pokazuje, jak wielki wpływ na artystkę mają wydarzenia rozgrywające się poza sceną.

