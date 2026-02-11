Nowa wystawa „David Bowie: You’re Not Alone” w Londynie – doświadczenie multimedialne 360°

foto: Jimmy King

Już w kwietniu w Londynie zostanie otwarta wyjątkowa, immersyjna wystawa David Bowie: You’re Not Alone, prezentująca zarówno najbardziej znane występy legendarnego muzyka, jak i rzadko widywane materiały archiwalne.

Co znajdzie się na wystawie?

Widzowie zobaczą unikatowe nagrania koncertowe, fotografie, rysunki, teksty piosenek, notatki osobiste oraz nagrania audio, tworzące pełne doświadczenie 360°. Materiały pochodzą z archiwum David Bowie Archive w Nowym Jorku, obejmującego m.in. utwory od „Space Oddity”, przez „Heroes”, aż po „Blackstar”.

Wśród wyjątkowych materiałów znajdą się m.in.:

Transatlantycki wywiad telewizyjny z Russelem Hartym z 1975 roku

Rekonstrukcja scenografii z trasy koncertowej Diamond Dogs

Doświadczenie 360°

Wystawę przygotowało studio Lightroom, które wcześniej współpracowało m.in. z Davidem Hockneyem, Tomem Hanksem i Anną Wintour. Autorem scenariusza i projektantem show jest Mark Grimmer z 59, kreatywny dyrektor wystawy David Bowie Is w V&A, wraz z Tomem Wexlerem.

Film i nagrania będą wyświetlane wokół sześciennego pomieszczenia, umieszczając widzów w samym centrum koncertowych doświadczeń Bowiego. Każda ścieżka dźwiękowa została nowo skonfigurowana tak, aby współgrać ze specjalnym systemem audio przestrzennego Lightroom, prowadząc odwiedzających przez całe artystyczne życie muzyka.

Informacje praktyczne

Bilety są już dostępne w sprzedaży:

Dorośli: od £25

Studenci i osoby ze zniżkami: od £15

Rezerwacji można dokonywać na stronie Lightroom w terminie 22 kwietnia – 28 czerwca 2026, a kolejne bilety zostaną udostępnione na lato.