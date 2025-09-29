Nowa EP-ka Dwóch Sławów już dostępna

fot. mat. pras.

„Już było dobrze” EP to podsumowanie intensywnego czasu, jaki duetowi Dwa Sławy towarzyszy niezmiennie od styczniowej premiery albumu „Dobrze by było”. Rado i Astek popełnili muzyczny suplement, na który składa się pięć premierowych utworów oraz dwa remiksy z ostatniej płyty. Nowy mini-albumu trafił właśnie na YT i do wszystkich serwisów streamingowych.

Pomimo krótkiej formy zawartość mini-albumu jest nad wyraz bogata. Na przekór konwenansom, bez gryzienia się w język, niepoprawnie i mocno eklektycznie. Rado i Astek wciąż mają świetne pióra i szósty rapowy zmysł do celnych i błyskotliwych linijek, a za sprawą producenckiego wkładu @atutowego, The Returners, Skrywy i Miszy GPC twórczy potencjał Sławów wzbogacił się o świeże i treściwe 24 minuty. Gościnnie na “Już było dobrze” EP usłyszymy natomiast Miłego ATZ oraz Bersona.

“Już było dobrze” – tracklista:

01. To jest koniec (prod. @atutowy, The Returners)

02. Kołobrzeg ‘99 (prod.@atutowy)

03. Pokaż dupę (prod.@atutowy)

04. Pełne zanurzenie (prod. @atutowy, The Returners)

05. Pól baku (prod.@atutowy)

06. Mayday (Remix) ft. Miły ATZ (prod. Skrywa, Misza GPC)

07. Myślałem, że będzie gorzej (Remix) ft. Berson (prod. The Returners)

Fizyczne wydanie “Już było dobrze” nie trafi do regularnej sprzedaży. Limitowane CD można było zdobyć podczas specjalnego koncertu w ramach People in Tune: X2 DAY w łódzkim klubie Wytwórnia (27.09). Każdy, kto zakupił bilet na to wydarzenie, otrzymał mini-album w ramach prezentu przy wejściu na teren klubu.