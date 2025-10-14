Szukaj
CGM

„Not Like Us” Kendricka Lamara zyskuje po przegranej Drake’a w sądzie

W dniu decyzji wydanej przez sąd, odnotowano ponad 1 milion streamów na Spotify

2025.10.14

opublikował:

„Not Like Us” Kendricka Lamara zyskuje po przegranej Drake’a w sądzie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kendrick Lamar zyskuje na streamingach po odrzuceniu pozwu Drake’a

Utwór Kendricka Lamara „Not Like Us” odnotował znaczący wzrost liczby odtworzeń po tym, jak Drake wycofał pozew o zniesławienie przeciwko Universal Music Group (UMG). Decyzja sądu federalnego z 9 października uznała, że kontrowersyjne stwierdzenia w piosence są opinią, a nie podstawą do pozwu.

Wzrost popularności „Not Like Us”

Po wyroku utwór szybko powrócił na listy iTunes i Apple Music Top 100 w wielu krajach, a w dniu decyzji odnotowano ponad 1 milion streamów na Spotify. Wzrost zainteresowania pokazuje, że kontrowersje wokół pozwu mogły przyczynić się do zwiększenia popularności utworu.

Tło prawne – spór Drake’a z UMG

Pozew Drake’a został złożony w zeszłym roku, gdy artysta oskarżył UMG i Spotify o sztuczne zwiększanie odtworzeń „Not Like Us”. Firma odpowiedziała, że pozew powstał w wyniku przegranej „bitwy rapowej” i miał na celu „załagodzenie emocjonalnej porażki” Drake’a. Jego prawnicy argumentowali, że słowa Lamara nie powinny być traktowane jako fakty, ale miliony ludzi potraktowały je poważnie, co podkreślało kontrowersyjny charakter sprawy.

Kendrick Lamar na szczycie sceny muzycznej

Kontrowersyjny utwór Lamara zyskał dodatkową uwagę po Super Bowl LIX Halftime Show, gdzie artysta wykonał „Not Like Us” przed milionami widzów. Gościnnie pojawili się m.in. SZA, Serena Williams i Samuel L. Jackson, a występ został uznany za najczęściej oglądany w historii Super Bowl.

 

Tagi


Popularne newsy

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę
NEWS

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych
NEWS

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych

Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?
NEWS

Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia
NEWS

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia

Budda wypuścił „Maybacha”. „Jak mnie zawiodłeś to karma powróci i jeszcze cię tu dopier**li”
NEWS

Budda wypuścił „Maybacha”. „Jak mnie zawiodłeś to karma powróci i jeszcze cię tu dopier**li”

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”
NEWS

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”

Fundacja założona przez zastrzelonego Charie’ego Kirka organizuje „All American Halftime Show” w proteście przeciwko Bad Bunny’emu
NEWS

Fundacja założona przez zastrzelonego Charie’ego Kirka organizuje „All American Halftime Show” w proteście przeciwko Bad Bunny’emu

Polecane

CGM
Eminem zostanie dziadkiem. Po raz drugi

Eminem zostanie dziadkiem. Po raz drugi

Radosna nowina w rodzinie Eminema

1 minuta temu

CGM
Liam Gallagher po raz pierwszy został dziadkiem

Liam Gallagher po raz pierwszy został dziadkiem

Relacje między Liamem a jego córką były wcześniej napięte

5 godzin temu

CGM
Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

Jacek nie bierze jeńców

5 godzin temu

CGM
Jorja Smith połączyła siły z ikonami nowojorskiego rapu

Jorja Smith połączyła siły z ikonami nowojorskiego rapu

Klasyczny hip hop spotyka brytyjski soul

5 godzin temu

CGM
Złożyli hołd Ozzy’emu Osbourne’owi. Użyli do tego 10 tysięcy dyń

Złożyli hołd Ozzy’emu Osbourne’owi. Użyli do tego 10 tysię ...

Rodzina odwiedza farmę dyni z "muralem" ku czci Ozzy’ego

15 godzin temu

CGM
OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. ro ...

OG Kamka o swoim stanie zdrowia

16 godzin temu