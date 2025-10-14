„Not Like Us” Kendricka Lamara zyskuje po przegranej Drake’a w sądzie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kendrick Lamar zyskuje na streamingach po odrzuceniu pozwu Drake’a

Utwór Kendricka Lamara „Not Like Us” odnotował znaczący wzrost liczby odtworzeń po tym, jak Drake wycofał pozew o zniesławienie przeciwko Universal Music Group (UMG). Decyzja sądu federalnego z 9 października uznała, że kontrowersyjne stwierdzenia w piosence są opinią, a nie podstawą do pozwu.

Wzrost popularności „Not Like Us”

Po wyroku utwór szybko powrócił na listy iTunes i Apple Music Top 100 w wielu krajach, a w dniu decyzji odnotowano ponad 1 milion streamów na Spotify. Wzrost zainteresowania pokazuje, że kontrowersje wokół pozwu mogły przyczynić się do zwiększenia popularności utworu.

Tło prawne – spór Drake’a z UMG

Pozew Drake’a został złożony w zeszłym roku, gdy artysta oskarżył UMG i Spotify o sztuczne zwiększanie odtworzeń „Not Like Us”. Firma odpowiedziała, że pozew powstał w wyniku przegranej „bitwy rapowej” i miał na celu „załagodzenie emocjonalnej porażki” Drake’a. Jego prawnicy argumentowali, że słowa Lamara nie powinny być traktowane jako fakty, ale miliony ludzi potraktowały je poważnie, co podkreślało kontrowersyjny charakter sprawy.

Kendrick Lamar na szczycie sceny muzycznej

Kontrowersyjny utwór Lamara zyskał dodatkową uwagę po Super Bowl LIX Halftime Show, gdzie artysta wykonał „Not Like Us” przed milionami widzów. Gościnnie pojawili się m.in. SZA, Serena Williams i Samuel L. Jackson, a występ został uznany za najczęściej oglądany w historii Super Bowl.