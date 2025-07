Noel Gallagher ujawnia go był odpowiedzialny za powrót Oasis: „Bez niego by się to nie wydarzyło”

Noel Gallagher dziękuje Boneheadowi podczas koncertu w Cardiff

Podczas drugiego koncertu trasy „Oasis Live ’25” w Cardiff, Noel Gallagher skierował wyjątkowe słowa uznania do swojego kolegi z zespołu – Paula „Boneheada” Arthursa. Przed wykonaniem jednego z utworów powiedział do fanów:

„On guitar, if it wasn’t for him, none of this would have happened.”

Tym samym Noel dał jasno do zrozumienia, że bez Boneheada nie doszłoby do wielkiego powrotu Oasis na scenę.

Kim jest Paul „Bonehead” Arthurs?

Paul Arthurs, znany jako Bonehead, był współzałożycielem Oasis i gitarzystą rytmicznym w latach 1991–1999. Jego charakterystyczne brzmienie było nieodłączną częścią kultowych albumów takich jak Definitely Maybe i (What’s the Story) Morning Glory?

Po odejściu z Oasis, Bonehead brał udział w kilku projektach muzycznych, a także wspierał Liama Gallaghera jako członek jego solowego zespołu. W 2022 roku przeszedł poważne leczenie onkologiczne, co czyni jego powrót na scenę jeszcze bardziej znaczącym.

Bonehead katalizatorem pojednania braci Gallagherów

Choć to Liam i Noel są głównymi postaciami w historii Oasis, to według wielu źródeł to właśnie Bonehead odegrał kluczową rolę w ich pojednaniu. Był blisko obu braci i to jego obecność miała pomóc złagodzić napięcia oraz przekonać ich do wspólnej trasy koncertowej po latach rozłamu.

Trasa Oasis Live ’25 – ogromne zainteresowanie fanów

Reunion Oasis to jedno z najgłośniejszych wydarzeń muzycznych 2025 roku. Trasa „Oasis Live ’25” obejmuje aż 41 koncertów na całym świecie, w tym m.in.: Cardiff, Londyn, ManchesterTokio, Sydney, Nowy Jork czy São Paulo.

Trasa zakończy się 23 listopada 2025 w Brazylii. W roli supportu występują m.in. Richard Ashcroft, Cast, Ball Park Music oraz Cage the Elephant.