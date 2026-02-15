CGM

„Nocowankę” z Wieniawą wylicytowała znana influencenka? Dziewczyny pokazały zdjęcia w bikini z sauny

Aukcja Julki przekroczyła sto tysięcy złotych

2026.02.15

opublikował:

„Nocowankę” z Wieniawą wylicytowała znana influencenka? Dziewczyny pokazały zdjęcia w bikini z sauny

Aukcja charytatywna Julii Wieniawy w ramach tegorocznego finału WOŚP dobiegła końca. Ostateczna kwota za wspólną „nocowankę” z artystką wyniosła 100 250 zł. Licytacja wzbudziła ogromne zainteresowanie, ale nie obyła się bez kontrowersji.

„Nocowanka” Julii Wieniawy – na czym polegała aukcja?

Julia Wieniawa postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w nietypowy sposób. Na aukcję wystawiła możliwość spędzenia wspólnego wieczoru ze zwycięzcą licytacji.

W opisie podkreślono, że będzie to czas rozmów, dobrej energii i niespodzianek. Propozycja była skierowana do fanów, którzy chcą nie tylko zdobyć unikalne doświadczenie, ale przede wszystkim wesprzeć szczytny cel.

Licytacja zakończyła się 13 lutego 2026 roku, a zwycięzca zapłacił za wieczór z artystką ponad 100 tysięcy złotych.

Kontrowersje wokół aukcji WOŚP

Jeszcze przed finałem licytacji w sieci pojawiły się liczne komentarze i spekulacje dotyczące charakteru „nocowanki”. W odpowiedzi na falę dyskusji Julia Wieniawa opublikowała nagranie z prawnikiem Marcinem Kruszewskim, znanym w sieci jako „Prawo Marcina”.

Prawnik wyjaśnił, że udział w aukcji nie oznacza „kupowania człowieka” oraz że każda ze stron ma prawo przerwać spotkanie w dowolnym momencie. Artystka odniosła się również do żartobliwej zapowiedzi o „saunowaniu na golasa”, podkreślając, że takie elementy nie znajdują się w oficjalnym opisie aukcji. „Czytajcie opisy” – zaapelowała.
100 250 zł dla WOŚP – mocny finał licytacji

Mimo kontrowersji aukcja zakończyła się sukcesem. Kwota 100 250 zł zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wesprze realizację jej celów statutowych.

Natsu wylicytowała „nocowanie” z Wieniawą?

W Walentynki, Julia i Natsu opublikowały wspólny post, na którym widzimy dziewczyny w bikini w saunie.

„Wygrałam nocowankę z Julią Wieniawą” – głosił opis.

Czyżby rzeczywiście Natsu postanowiła „uratować” koleżankę i po wielu kontrowersjach kupić „nocowankę”? A może to po prostu zwykły żart dziewczyn, a prawdziwy zwycięzcą aukcji zostanie ogłoszony wkrótce.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NATSU (@natalia.karczmarczyk)

Tagi


Popularne newsy

Skończyła się licytacja „nocowanki” z Julią Wieniawą. Zwycięzca zapłacił ponad 100 tysięcy złotych
NEWS

Skończyła się licytacja „nocowanki” z Julią Wieniawą. Zwycięzca zapłacił ponad 100 tysięcy złotych

JIMEK i O.S.T.R. z nowym singlem. Rusza preorder albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”
NEWS

JIMEK i O.S.T.R. z nowym singlem. Rusza preorder albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”

Doda w sukni ślubnej ogłasza koncert na PGE Narodowym
NEWS

Doda w sukni ślubnej ogłasza koncert na PGE Narodowym

Kazik przemówił do fanów: „Sama myśl o postawieniu nogi na scenie napawa mnie przerażeniem i wręcz obrzydzeniem”
NEWS

Kazik przemówił do fanów: „Sama myśl o postawieniu nogi na scenie napawa mnie przerażeniem i wręcz obrzydzeniem”

Zalia, Pezet i Żabson we wspólnym singlu „TATU”
NEWS

Zalia, Pezet i Żabson we wspólnym singlu „TATU”

JWP/BC z prapremierą nowego albumu. Koncert w klubie Oczki i 20-lecie „Klasyka” BC
NEWS

JWP/BC z prapremierą nowego albumu. Koncert w klubie Oczki i 20-lecie „Klasyka” BC

Kaz Bałagane wraca z singlem „Blondynki”. Czy to zapowiedź nowej płyty?
NEWS

Kaz Bałagane wraca z singlem „Blondynki”. Czy to zapowiedź nowej płyty?

Polecane

CGM
Doda w sukni ślubnej ogłasza koncert na PGE Narodowym

Doda w sukni ślubnej ogłasza koncert na PGE Narodowym

Ślubu nie będzie ale będzie spektakularny koncert

2 godziny temu

CGM
Policja w Seattle odpowiada na nowe teorie o zamordowaniu Kurta Cobaina

Policja w Seattle odpowiada na nowe teorie o zamordowaniu Kurta Cobain ...

Dyskusja na temat śmierci Kurta Cobaina wciąż przyciąga uwagę fanów

19 godzin temu

CGM
Taylor Swift chce zablokować znak towarowy „Swift Home”. Spór o nazwę i czcionkę

Taylor Swift chce zablokować znak towarowy „Swift Home”. Spór o nazwę ...

„Swift Home” produkuje linię produktów pościelowych

21 godzin temu

CGM
Skończyła się licytacja „nocowanki” z Julią Wieniawą. Zwycięzca zapłacił ponad 100 tysięcy złotych

Skończyła się licytacja „nocowanki” z Julią Wieniawą. Zwyc ...

W sieci pojawiły się liczne komentarze i spekulacje dotyczące charakteru „nocowanki"

24 godziny temu

CGM
Mata nagrał numer z Polo G. Wspólna sesja w studiu w USA

Mata nagrał numer z Polo G. Wspólna sesja w studiu w USA

Mata konsekwentnie buduje swoją pozycję

24 godziny temu

CGM
Kazik przemówił do fanów: „Sama myśl o postawieniu nogi na scenie napawa mnie przerażeniem i wręcz obrzydzeniem”

Kazik przemówił do fanów: „Sama myśl o postawieniu nogi na sceni ...

"4 grudnia omal nie umarłem"

1 dzień temu