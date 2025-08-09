Nie żyje były mąż Kelly Clarkson – Brandon Blackstock miał 48 lat

Brandon Blackstock, były mąż znanej wokalistki Kelly Clarkson, zmarł w wieku 48 lat po walce z chorobą nowotworową. Informacja o jego stanie zdrowia została upubliczniona zaledwie dzień wcześniej, co sprawia, że wiadomość o jego śmierci jest jeszcze bardziej wstrząsająca.

Kelly Clarkson wstrzymała koncerty – „Muszę być przy dzieciach”

Zaledwie kilka godzin przed śmiercią Blackstocka, Kelly Clarkson opublikowała poruszające oświadczenie, informując fanów o konieczności przełożenia koncertów w Las Vegas. Powodem była choroba ojca jej dzieci – jak się okazało, była to zaawansowana postać nowotworu.

„Szczerze przepraszam wszystkich, którzy kupili bilety na koncerty i dziękuję za waszą wyrozumiałość, życzliwość i wsparcie” – pisała Clarkson.

Artystka i Blackstock doczekali się dwójki dzieci – River (11 lat) i Remingtona (9 lat). Mężczyzna zmarł w otoczeniu bliskich, pozostawiając po sobie czwórkę dzieci i wnuka.

Kim był Brandon Blackstock? Menedżer gwiazd i ojciec rodziny

Brandon Blackstock był cenionym menedżerem muzycznym i łowcą talentów. W przeszłości współpracował z wieloma artystami, a po ślubie z Kelly Clarkson stał się także jej menedżerem.

Para poznała się w 2006 roku, a ślub wzięła w 2013. Wokalistka dedykowała mu jedną ze swoich najważniejszych piosenek – „Piece By Piece”, w której opisała, jak Blackstock pomógł jej odzyskać wiarę w miłość i bezpieczeństwo emocjonalne.

Trudny rozwód i batalia sądowa

W 2020 roku Clarkson złożyła pozew o rozwód. Ich rozstanie odbiło się szerokim echem w mediach i wiązało się z licznymi sprawami sądowymi, m.in. o podział majątku. Wokalistka uzyskała prawa do posiadłości w Montanie, ale została również zobowiązana do wypłaty byłemu mężowi 1,3 miliona dolarów oraz alimentów.

W 2023 roku sąd orzekł, że Blackstock musi zwrócić Kelly ponad 2,6 miliona dolarów za niewłaściwe wykonywanie funkcji jej menedżera – sprawa ta przez długi czas była tematem medialnym.

Rodzina prosi o prywatność

Rodzina zmarłego Brandona Blackstocka wydała oświadczenie za pośrednictwem portalu People, w którym poprosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Mężczyzna pozostawił czwórkę dzieci: Setha, Remingtona, Savannah i River, wnuka o imieniu Lake oraz rodzeństwo: Shelby, Shawnę i Chassidy.