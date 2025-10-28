Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Popek zapowiadał swój wielki powrót do klatki podczas gali FAME MMA 28: Armagedon, planowanej na 22 listopada 2025 roku. Początkowo miał zmierzyć się z Pawłem Jóźwiakiem, jednak federacja Fame MMA ogłosiła zmianę przeciwnika.

Paweł Jóźwiak komentuje zmianę rywala

Jóźwiak przyznał w rozmowie z FanSportuTV, że wolałby walczyć z Popkiem:

„Moim pierwszym rywalem był Popek. Dopiero niedawno dostałem informację, że jest zmiana na Natana. Niechętnie się zgodziłem, bo Popek byłby lepszym i ciekawszym rywalem. Okres świetności ma już za sobą. Hulaszczy tryb życia i przyjmowane substancje zżarły mu mózg, przez co nie ocenia sytuacji obiektywnie.”

Napięta historia Popka z federacją Fame MMA

Między Popkiem a Fame MMA panuje napięta atmosfera z powodu jego wcześniejszego przejścia do Prime MMA. Raper otrzymał karę finansową za złamanie zapisów kontraktowych, której federacja Prime nie chciała pokryć. Prezes Fame MMA podkreśla, że Popek miał otrzymać wsparcie w spłacie kary, ale musiał współpracować formalnie, czego nie zrobił, przez co wyroki zapadły zaocznie.

„Był jeden warunek. Organizacja potencjalną karę weźmie na siebie, jeśli Popek będzie współpracował formalnie. Niestety, Paweł tego nie zrobił i nie odbierał wezwań, dlatego sprawy przeszły zaocznie.”

Co dalej z powrotem Popka do FAME MMA?

Federacja ma ujawnić nowego rywala Popka w czwartek, kiedy zostanie przedstawiona pełna karta walk FAME MMA 28: Armagedon. Choć jego pierwotny pojedynek nie dojdzie do skutku, raper nadal planuje wystąpić na gali, co przyciąga uwagę fanów i mediów.