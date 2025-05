Nicolas Cage przyznaje, że niemal codziennie jest mylony z gwiazdą muzyki

fot. mat. pras.

Nicolas Cage promuje obecnie film „Surfer”, w którym wciela się w mężczyznę, który chcąc pokazać synowi plażę z czasów swojego dzieciństwa, musi stoczyć nierówną walkę z grupą surferów. W udzielonym „The Guardian” wywiadowi mówił nie tylko o swojej roli i samym filmie, ale przyznał także, że notorycznie myli się go z muzyczną gwiazdą.

– Chyba nie ma dnia, by ktoś nie pomylił mnie z Nickiem Cave’em – przyznał Cage. Aktor wspominał przy okazji o swoim spotkaniu z Australijskim artystą. – Pamiętam, że był bardzo miły. Spotkaliśmy się w azylu dla zwierząt, chyba w Sealy Animal Hospital w Teksasie. Był świetny. Przywitałem się, chcąc uścisnąć mu dłoń. Powiedziałem: „Różni nas tylko jedna litera – 'G’. Nick Cave, Nick Cage – wspominał aktor.

„Miło pana widzieć, panie Cage”

Cave już w 2022 r. we wpisie na swojej stronie The Red Hand Files przyznał, że spotykają go podobne sytuacje. – Na przykład przechodzę kontrolę celną, a celnik patrzy na mój paszport i mówi: „Miło pana widzieć, panie Cage. Był pan świetny w 'Bez twarzy'” – opowiadał wówczas Australijczyk.