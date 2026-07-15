Nickelback singlem „Rattle The Cage” ogłaszają nowy album „Everything Under The Sun”

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Nickelback wracają z nową muzyką. Kanadyjski zespół ogłosił premierę swojego 11. albumu studyjnego zatytułowanego „Everything Under The Sun”. Zapowiedzią płyty jest energetyczny singiel „Rattle The Cage”, który pokazuje cięższe i bardziej agresywne oblicze grupy.

Nowy album Nickelback ukaże się 30 października nakładem Virgin Music Group i będzie następcą wydanej w 2022 roku płyty „Get Rollin’”.

Nickelback zapowiadają album „Everything Under The Sun”

„Everything Under The Sun” ma być jednym z najbardziej przekrojowych albumów w karierze Nickelback. Jak zapowiada wokalista Chad Kroeger, nowa płyta zawierać będzie różne strony zespołu – od mocnych rockowych utworów po bardziej refleksyjne kompozycje.

Frontman podkreślił, że na albumie znalazły się zarówno piosenki brzmiące tak potężnie jak najlepsze momenty w historii grupy, jak i utwory pokazujące chęć eksperymentowania.

Według zespołu nowy materiał ma przypomnieć fanom, dlaczego Nickelback od ponad trzech dekad pozostają jednym z największych rockowych zespołów na świecie.

„Rattle The Cage” to mocny pierwszy singiel

Pierwszym utworem promującym album został „Rattle The Cage” – ciężki, dynamiczny numer oparty na potężnych gitarowych riffach.

Piosenka wyróżnia się agresywnym brzmieniem i stadionową energią, która od lat jest znakiem rozpoznawczym Nickelback. W nagraniu pojawia się również amerykański gitarzysta John 5, znany ze współpracy m.in. z Marilynem Mansonem i Robem Zombie.

Chad Kroeger przyznał, że wybór właśnie tego utworu jako pierwszego singla nie był przypadkowy. Według niego „Rattle The Cage” oddaje energię, którą zespół czerpie podczas koncertów.

Nowa płyta pokaże pełne spektrum Nickelback

Twórcy zapowiadają, że „Everything Under The Sun” będzie albumem zawierającym wszystkie elementy charakterystyczne dla stylu Nickelback.

Na płycie mają znaleźć się:

potężne rockowe hymny stworzone z myślą o dużych scenach,

emocjonalne i refleksyjne teksty,

mocne gitarowe brzmienie,

charakterystyczne melodie, które od lat przyciągają miliony słuchaczy.

Zespół podkreśla, że nowy album będzie połączeniem doświadczenia zdobytego przez lata oraz świeżego podejścia do tworzenia muzyki.

Nickelback rozpoczynają nowy etap współpracy

„Everything Under The Sun” będzie pierwszym albumem Nickelback wydanym we współpracy z Virgin Music Group.

Jacqueline Saturn, prezes Virgin Music Group na Amerykę Północną, podkreśliła, że zespół stworzył jedną z najbardziej imponujących karier we współczesnej muzyce rockowej i pozostaje globalną marką o ogromnym wpływie.

Wytwórnia zapowiada, że nowy projekt będzie kolejnym ważnym rozdziałem w historii grupy.

Sukces dokumentu i trasy koncertowej Nickelback

Zapowiedź nowego albumu pojawia się po bardzo udanym okresie dla zespołu. Nickelback odnieśli sukces dzięki dokumentowi „Hate To Love: Nickelback”, który opowiadał historię grupy, jej popularności oraz wieloletnich kontrowersji wokół zespołu.

Dużym sukcesem okazała się również trasa „Get Rollin’ World Tour”, która została najlepiej sprzedającą się i najliczniej odwiedzaną trasą koncertową w historii Nickelback.

Nickelback chcą opowiedzieć własną historię

Przez lata Nickelback często byli obiektem krytyki w mediach i internecie, mimo ogromnej popularności wśród fanów. Członkowie zespołu przyznają, że część negatywnego wizerunku wynikała z tego, że przez lata skupiali się głównie na tworzeniu muzyki, a nie na opowiadaniu własnej historii.

Basista Mike Kroeger w jednym z wywiadów podkreślał, że dokument „Hate To Love: Nickelback” był okazją, aby pokazać perspektywę zespołu i przedstawić własną wersję wydarzeń.