2025.11.02

Neil Young atakuje Donalda Trumpa oraz Zuckerberga, Bezosa i Muska w nowym teledysku „As Time Explodes”

foto: mat. pras.

Neil Young skierował swoje krytyczne spojrzenie na Donalda Trumpa, Elona Muska, Jeffa Bezosa i Marka Zuckerberga w nowym teledysku.

„As Time Explodes” – wideo pełne politycznych komentarzy

Nowy, dwuminutowy klip ‘As Time Explodes’ został opublikowany przez Younga na jego kanale YouTube w czwartek 30 października. Materiał łączy liczne fragmenty wiadomości i nagrań, krytykując zarówno administrację Trumpa, jak i rosnącą władzę miliarderów technologicznych.

Teledysk nie zawiera słów – podkład instrumentalny jest gitarowym hołdem dla utworu Younga z 2003 roku, ‘Be The Rain’, nagranego z zespołem Crazy Horse.

Wideo rozpoczyna się od nagrań medialnych związanych z rozbiórką Wschodniego Skrzydła Białego Domu podczas shutdownu administracji, po czym pojawia się baner z napisem:

„1% niszczy świat”.

Później wmontowane są sceny z udziałem najwyżej postawionych miliarderów na świecie:

  • Elon Musk w rękach trzyma piłę łańcuchową,

  • Donald Trump odbiera luksusowy samolot od Kataru,

  • Tim Cook, CEO Apple, zmierza do Białego Domu,

  • pojawia się też odniesienie do ogromnych kosztów ślubu Jeffa Bezosa w Wenecji.

W klipie można też zobaczyć tweet:

„Oligarchowie się zbierają i tak zaczyna się grabież Ameryki”.

Dodatkowo wideo pokazuje działania Gwardii Narodowej podczas protestów ICE w USA oraz ogromne tłumy uczestników demonstracji ‘No Kings Protests’, podkreślając poparcie Younga dla protestujących.

Neil Young – polityczny głos w muzyce

To nie pierwszy raz, kiedy Young wykorzystuje swoją platformę do zajęcia stanowiska politycznego. W styczniu 2022 roku ogłosił, że usuwa swoją muzykę ze Spotify w proteście przeciwko podcastowi Joe Rogana, który szerzył dezinformację o szczepionkach COVID-19.

W tym miesiącu potwierdził, że usunie swoją dyskografię z Amazon Music i zachęca fanów do bojkotu korporacji takich jak Amazon, Meta czy Whole Foods.

Wcześniej wycofał swoje konta na Facebooku i Instagramie z powodu rzekomego niewłaściwego wykorzystania chatbotów przez Meta wobec dzieci. W 2023 roku opuścił X/Twitter po tym, jak Elon Musk zdawał się popierać antysemicką teorię spiskową.

Na swojej stronie napisał:

„Przestajemy korzystać ze wszystkich funkcji X, które możemy kontrolować. Z powodów, które powinny być oczywiste dla najbogatszego człowieka na Ziemi, podejmujemy te działania przeciw jego firmie.”

Young jest również od dawna krytykiem Donalda Trumpa i występował w ramach trasy ‘Fighting Oligarchy’ u boku Joan Baez, Berniego Sandersa i Alexandrii Ocasio-Cortez. Wcześniej skrytykował Trumpa w utworze ‘Big Crime’.

Protesty w utworach Younga

W innych protest-songach Younga, które odzwierciedlają przekaz wideo ‘As Time Explodes’, można usłyszeć linijkę:

„Jeżeli jesteś faszystą, kup Teslę” – skierowaną w stronę Elona Muska.

Artysta wielokrotnie wyrażał też obawy, że jego komentarze polityczne mogą wpłynąć na możliwość występów podczas bieżącej trasy w USA.

