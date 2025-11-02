Neil Young atakuje Donalda Trumpa oraz Zuckerberga, Bezosa i Muska w nowym teledysku „As Time Explodes”

foto: mat. pras.
Neil Young skierował swoje krytyczne spojrzenie na Donalda Trumpa, Elona Muska, Jeffa Bezosa i Marka Zuckerberga w nowym teledysku.
„As Time Explodes” – wideo pełne politycznych komentarzy
Nowy, dwuminutowy klip ‘As Time Explodes’ został opublikowany przez Younga na jego kanale YouTube w czwartek 30 października. Materiał łączy liczne fragmenty wiadomości i nagrań, krytykując zarówno administrację Trumpa, jak i rosnącą władzę miliarderów technologicznych.
Teledysk nie zawiera słów – podkład instrumentalny jest gitarowym hołdem dla utworu Younga z 2003 roku, ‘Be The Rain’, nagranego z zespołem Crazy Horse.
Wideo rozpoczyna się od nagrań medialnych związanych z rozbiórką Wschodniego Skrzydła Białego Domu podczas shutdownu administracji, po czym pojawia się baner z napisem:
„1% niszczy świat”.
Później wmontowane są sceny z udziałem najwyżej postawionych miliarderów na świecie:
-
Elon Musk w rękach trzyma piłę łańcuchową,
-
Donald Trump odbiera luksusowy samolot od Kataru,
-
Tim Cook, CEO Apple, zmierza do Białego Domu,
-
pojawia się też odniesienie do ogromnych kosztów ślubu Jeffa Bezosa w Wenecji.
W klipie można też zobaczyć tweet:
„Oligarchowie się zbierają i tak zaczyna się grabież Ameryki”.
Dodatkowo wideo pokazuje działania Gwardii Narodowej podczas protestów ICE w USA oraz ogromne tłumy uczestników demonstracji ‘No Kings Protests’, podkreślając poparcie Younga dla protestujących.
Neil Young – polityczny głos w muzyce
To nie pierwszy raz, kiedy Young wykorzystuje swoją platformę do zajęcia stanowiska politycznego. W styczniu 2022 roku ogłosił, że usuwa swoją muzykę ze Spotify w proteście przeciwko podcastowi Joe Rogana, który szerzył dezinformację o szczepionkach COVID-19.
W tym miesiącu potwierdził, że usunie swoją dyskografię z Amazon Music i zachęca fanów do bojkotu korporacji takich jak Amazon, Meta czy Whole Foods.
Wcześniej wycofał swoje konta na Facebooku i Instagramie z powodu rzekomego niewłaściwego wykorzystania chatbotów przez Meta wobec dzieci. W 2023 roku opuścił X/Twitter po tym, jak Elon Musk zdawał się popierać antysemicką teorię spiskową.
Na swojej stronie napisał:
„Przestajemy korzystać ze wszystkich funkcji X, które możemy kontrolować. Z powodów, które powinny być oczywiste dla najbogatszego człowieka na Ziemi, podejmujemy te działania przeciw jego firmie.”
Young jest również od dawna krytykiem Donalda Trumpa i występował w ramach trasy ‘Fighting Oligarchy’ u boku Joan Baez, Berniego Sandersa i Alexandrii Ocasio-Cortez. Wcześniej skrytykował Trumpa w utworze ‘Big Crime’.
Protesty w utworach Younga
W innych protest-songach Younga, które odzwierciedlają przekaz wideo ‘As Time Explodes’, można usłyszeć linijkę:
„Jeżeli jesteś faszystą, kup Teslę” – skierowaną w stronę Elona Muska.
Artysta wielokrotnie wyrażał też obawy, że jego komentarze polityczne mogą wpłynąć na możliwość występów podczas bieżącej trasy w USA.