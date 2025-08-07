Szukaj
Nadchodzi nowy film dokumentalny o Ozzym

Twórcy pokażą "ostatni rozdział życia" artysty.

2025.08.07

Jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje nowy film dokumentalny poświęconym małżeństwu Osbourne’ów – nieodżałowanemu Ozzy’emu i jego żonie Sharon. Twórcy „Coming Home” przybliżą ostatnie lata małżonków, którzy po kilkudziesięciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych postanowili wrócić do Anglii. Widzowie będą mogli śledzić walkę Ozzy’ego z chorobą i jego determinację, by przygotować się do pożegnalnego koncertu.

„Coming Home” – nowy dokument o Ozzym już w tym miesiącu

Przypomnijmy – wydarzenie zatytułowane „Back Toe The Beginning”, będące pożegnaniem ze sceną nie tylko Ozzy’ego, ale i całego Black Sabbath, odbyło się 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham. Dwa tygodnie po ostatnim koncercie Osbourne zmarł. Oficjalną przyczyną śmierci 76-latka był zawał, ale wokalista zmagał się z większą liczbą problemów zdrowotnych.

„Coming Home” będzie można zobaczyć na BBC One oraz iPlayerze 18 sierpnia. Póki co brak informacji dotyczących polskiej dystrybucji.

