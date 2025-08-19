Szukaj
„Must Be The Music” wraca

Ruszają precastingi.

2025.08.20

„Must Be The Music” wraca

fot. mat. pras.

„Must Be The Music” wraca. Zespoły, wokaliści, duety, instrumentaliści i wszyscy, którym w sercu gra muzyka – już teraz mają szansę na zaprezentowanie swojego talentu przed całą Polską. Pierwszy precasting do najnowszej edycji programu – już 7 września w Warszawie

Powrót po dziewięciu latach na antenę Polsatu „Must Be The Music” przyniósł ze sobą odkrycie wielu wspaniałych wokalistów i muzyków, którzy dziś robią oszałamiającą karierę muzyczną, zjednując swoją twórczością i wyjątkowym głosem rzesze fanów także poza granicami Polski.

Zwycięzcy MBTM zagrali dla Willa Smitha

Zwycięzcy tegorocznej edycji formatu Alien & Majtis, łączący wyjątkowe brzmienie z chwytliwymi słowami – zagrali prywatny koncert dla przebywającego w Warszawie Willa Smitha – nagranie trafiło na instagramowy profil muzyków i błyskawicznie zyskało tysiące reakcji.

Duet młodych twórców Kuba&Kuba zyskał wierne grono odbiorców za sprawą swoich poruszających autorskich utworów, osadzonych w energetycznych i mocnych dźwiękach – obecnie ich muzyka rozbrzmiewa w największych polskich rozgłośniach radiowych i koncertowych scenach Polski, a już 31 sierpnia muzycy wystąpią w konkursie na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu w kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia.

Dawid Dubajka, niezwykle utalentowany wokalista, tworzący własne kompozycje, którymi opowiada publiczności historię, jednocześnie przenosząc ją w nieznany świat – na specjalne zaproszenie, towarzyszy Justynie Steczkowskiej, legendzie polskiej sceny muzycznej, w jej jesiennej spektakularnej trasie koncertowej.

Popularne newsy

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi
Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede
Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać
Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jeden problem – to nie jej zdjęcie
Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach
Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci
Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom
Polecane

Ruda z Red Lips zdradziła płeć dziecka podczas koncertu w Sopocie

Zespół był jedną z gwiazd drugiego dnia festiwalu Top Of The Top.

1 godzinę temu

Tekashi w żałobie. Jego bliska przyjaciółka została zastrzelona

Kobieta była popularną influencerką.

4 godziny temu

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości

Durst w uroczy sposób sprowokował pilota maszyny.

6 godzin temu

JID na klubowym koncercie w Polsce

Sprzedaż biletów rusza w tym tygodniu.

7 godzin temu

Skąd wzięła się ksywka Wilka?

Reprezentant Hemp Gru odpowiada.

7 godzin temu

Apollo 440 i The Herbaliser Band gwiazdami YASS! Festiwalu w Żninie

Tam gdzie kończą się wielkie festiwale, zaczyna się jeden z najpiękniej położonych slow festów.

8 godzin temu