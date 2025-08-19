fot. mat. pras.

„Must Be The Music” wraca. Zespoły, wokaliści, duety, instrumentaliści i wszyscy, którym w sercu gra muzyka – już teraz mają szansę na zaprezentowanie swojego talentu przed całą Polską. Pierwszy precasting do najnowszej edycji programu – już 7 września w Warszawie

Powrót po dziewięciu latach na antenę Polsatu „Must Be The Music” przyniósł ze sobą odkrycie wielu wspaniałych wokalistów i muzyków, którzy dziś robią oszałamiającą karierę muzyczną, zjednując swoją twórczością i wyjątkowym głosem rzesze fanów także poza granicami Polski.

Zwycięzcy MBTM zagrali dla Willa Smitha

Zwycięzcy tegorocznej edycji formatu Alien & Majtis, łączący wyjątkowe brzmienie z chwytliwymi słowami – zagrali prywatny koncert dla przebywającego w Warszawie Willa Smitha – nagranie trafiło na instagramowy profil muzyków i błyskawicznie zyskało tysiące reakcji.

Duet młodych twórców Kuba&Kuba zyskał wierne grono odbiorców za sprawą swoich poruszających autorskich utworów, osadzonych w energetycznych i mocnych dźwiękach – obecnie ich muzyka rozbrzmiewa w największych polskich rozgłośniach radiowych i koncertowych scenach Polski, a już 31 sierpnia muzycy wystąpią w konkursie na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu w kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia.

Dawid Dubajka, niezwykle utalentowany wokalista, tworzący własne kompozycje, którymi opowiada publiczności historię, jednocześnie przenosząc ją w nieznany świat – na specjalne zaproszenie, towarzyszy Justynie Steczkowskiej, legendzie polskiej sceny muzycznej, w jej jesiennej spektakularnej trasie koncertowej.