Mrozu ogłasza „Odpowiedni moment tour” – halową trasę koncertową

Rok po swoim największym koncercie w TAURON Arenie Kraków, Mrozu wraca na scenę z nową trasą „Odpowiedni moment tour”, która rozpocznie się w październiku 2026 roku i odwiedzi największe hale koncertowe w Polsce.

Terminy koncertów „Odpowiedni moment tour”

2 października 2026 – Atlas Arena, Łódź

8 października 2026 – COS Torwar, Warszawa

10 października 2026 – Hala Stulecia, Wrocław

17 października 2026 – ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

30 października 2026 – TAURON Arena Kraków

Sprzedaż biletów rusza 18 grudnia o godzinie 10:00 na LiveNation.pl.

Nowa płyta i muzyczne niespodzianki

Mrozu przygotowuje siódmą studyjną płytę, którą zaprezentuje fanom podczas trasy. Album promują dwa single: „Pół na pół” (wydany w czerwcu 2025) oraz tytułowy „Odpowiedni moment” w duecie z Zalią.

Pierwszą połowę 2026 roku artysta poświęci na finalizację płyty, której premiera odbędzie się jeszcze przed rozpoczęciem trasy.

Energetyczne widowisko na scenie i pod sceną

Koncerty Mroza to połączenie muzycznej energii i widowiskowych efektów wizualnych. Poza premierowym materiałem, fani usłyszą największe przeboje z ostatnich 15 lat kariery artysty. Podczas ostatniego biletowanego koncertu w TAURON Arenie Kraków zgromadził się tłum liczący 15 tysięcy osób, co pokazuje ogromną popularność artysty.

Organizatorzy trasy

Trasa jest organizowana przez Live Nation oraz Kayax, gwarantując profesjonalną produkcję koncertową na najwyższym poziomie.