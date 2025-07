Mocne Kobiece Głosy: Wolf Alice, BANKS, Isabel LaRosa i IDER w Warszawie

fot. mat. pras.

Cztery artystki, cztery różne światy i jeden wspólny mianownik: autentyczność, która wybrzmiewa z każdej nuty. Wolf Alice, BANKS, Isabel LaRosa i IDER to głosy, które wyznaczają kierunek alternatywnej sceny. Już tej jesieni fani w Polsce będą mieli okazję usłyszeć je na żywo – i przekonać się, dlaczego ich koncerty to coś więcej niż tylko muzyka.

Wolf Alice

9 listopada 2025, Klub Progresja, Warszawa

Brytyjska grupa powraca z nowym materiałem „The Clearing”, który ukaże się pod koniec sierpnia. To najbardziej dojrzała i surowa płyta w dorobku zespołu – pełna kontrastów, emocji i wyrazistej narracji. Wolf Alice na żywo to energia, wielowymiarowe brzmienie i wyjątkowa chemia między muzykami. Koncert w Progresji będzie częścią światowej trasy promującej najnowszy album.

BANKS (na zdjęciu)

18 października 2025, Klub Stodoła, Warszawa

BANKS wraca do korzeni – piąty album „Off With Her Head” to powrót do mrocznej intymności znanej z „Goddess”, ale wzbogacony o nową dojrzałość i głębię. Wokalistka łączy alt-R&B, elektronikę i emocjonalny pop w poruszające widowisko sceniczne. Jej koncerty to nie tylko muzyka – to doświadczenie na granicy zmysłów i emocji.

Isabel LaRosa

20 listopada 2025, Klub Palladium, Warszawa

Nowa gwiazda światowego popu – Isabel LaRosa szturmem podbiła listy przebojów utworem „i’m yours” i zachwyciła debiutanckim albumem „Raven”. W ramach „Psychopomp Tour” artystka przyjedzie do Warszawy z koncertem, który połączy melancholię z przebojowością. Hipnotyzująca atmosfera i wyrazista sceniczna osobowość gwarantowane.

IDER

28 listopada 2025, VooDoo Club, Warszawa

Alternatywny pop, indie i elektronika w najlepszym brytyjskim wydaniu. Duet IDER – Lily Somerville i Megan Markwick – zaprezentuje materiał z nowego albumu „Late To The World”, który powstał w opuszczonym kościele w Walii. To surowa i poruszająca opowieść o kobiecej sile, przyjaźni i dojrzewaniu w świecie pełnym sprzeczności.

Bilety dostępne już teraz na LiveNation.pl. Zarezerwuj miejsce i daj się porwać kobiecym głosom, które definiują współczesną muzykę alternatywną.