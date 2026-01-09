„Miałem 10 lat i już w ch*ju cały świat” – Felipe otwiera solowy rozdział

Felipe oficjalnie rozpoczyna nowy, solowy etap kariery muzycznej. Jego najnowszy singiel „A MELANŻ TRWA” to nie tylko premiera kolejnego utworu, ale przede wszystkim jasna deklaracja artystycznej niezależności i symbol świadomego wejścia w autorski rozdział twórczości. To moment długo wyczekiwany zarówno przez samego rapera, jak i przez fanów, którzy od lat śledzą jego drogę.

Nowy etap po ZIP Składzie i Fundacji #1

Choć ZIP Skład oraz Fundacja #1 na zawsze pozostaną fundamentem tożsamości Felipe, artysta podkreśla, że obecnie całą swoją uwagę i energię kieruje w stronę solowego materiału. „A MELANŻ TRWA” stanowi wyraźne odcięcie się od etapu kolektywnego, bez negowania przeszłości, ale z pełną świadomością własnego rozwoju.

To naturalna konsekwencja lat pracy, doświadczeń i dojrzewania artystycznego. Felipe nie zrywa z tym, co było, lecz idzie dalej – już własnym tempem i na własnych zasadach.

„A MELANŻ TRWA” – rapowy manifest bez kompromisów

Nowy singiel Felipe to szczery, bezpośredni rapowy manifest, pozbawiony kalkulacji i koniunkturalnych zagrywek. „A MELANŻ TRWA” opiera się na autentyczności, doświadczeniu i konsekwencji w obranej drodze. Artysta nie próbuje nikogo udawać – wraca z muzyką, która wypływa prosto z serca.

Tekst utworu wybrzmiewa jako opowieść o ciągłości, ale jednocześnie o nowym rozdaniu. Tytułowy „melanż” to metafora życia, sceny i procesu twórczego, który – mimo zmian – wciąż trwa. Felipe jasno komunikuje, że jest gotowy wziąć pełną odpowiedzialność za swoją wizję i decyzje artystyczne.

Zapowiedź intensywnego 2026 roku

„A MELANŻ TRWA” to pierwszy krok w stronę kolejnych wydawnictw i zapowiedź intensywnego okresu twórczego. Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok będzie dla Felipe czasem działania, obecności i walki o swoje miejsce na scenie – bez półśrodków, za to z pełnym zaangażowaniem i energią. Solowy projekt Felipe zapowiada się jako konsekwentnie budowana narracja, w której artysta chce mówić własnym językiem i na własnych zasadach. Jeśli „A MELANŻ TRWA” jest wstępem do tego rozdziału, to można spodziewać się muzyki szczerej, bezkompromisowej i osadzonej w prawdziwych emocjach.