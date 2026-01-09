CGM

„Miałem 10 lat i już w ch*ju cały świat” – Felipe otwiera solowy rozdział

Singiel „A MELANŻ TRWA” manifestem nowej drogi artystycznej

2026.01.09

opublikował:

„Miałem 10 lat i już w ch*ju cały świat” – Felipe otwiera solowy rozdział

Felipe oficjalnie rozpoczyna nowy, solowy etap kariery muzycznej. Jego najnowszy singiel „A MELANŻ TRWA” to nie tylko premiera kolejnego utworu, ale przede wszystkim jasna deklaracja artystycznej niezależności i symbol świadomego wejścia w autorski rozdział twórczości. To moment długo wyczekiwany zarówno przez samego rapera, jak i przez fanów, którzy od lat śledzą jego drogę.

Nowy etap po ZIP Składzie i Fundacji #1

Choć ZIP Skład oraz Fundacja #1 na zawsze pozostaną fundamentem tożsamości Felipe, artysta podkreśla, że obecnie całą swoją uwagę i energię kieruje w stronę solowego materiału. „A MELANŻ TRWA” stanowi wyraźne odcięcie się od etapu kolektywnego, bez negowania przeszłości, ale z pełną świadomością własnego rozwoju.

To naturalna konsekwencja lat pracy, doświadczeń i dojrzewania artystycznego. Felipe nie zrywa z tym, co było, lecz idzie dalej – już własnym tempem i na własnych zasadach.

„A MELANŻ TRWA” – rapowy manifest bez kompromisów

Nowy singiel Felipe to szczery, bezpośredni rapowy manifest, pozbawiony kalkulacji i koniunkturalnych zagrywek. „A MELANŻ TRWA” opiera się na autentyczności, doświadczeniu i konsekwencji w obranej drodze. Artysta nie próbuje nikogo udawać – wraca z muzyką, która wypływa prosto z serca.

Tekst utworu wybrzmiewa jako opowieść o ciągłości, ale jednocześnie o nowym rozdaniu. Tytułowy „melanż” to metafora życia, sceny i procesu twórczego, który – mimo zmian – wciąż trwa. Felipe jasno komunikuje, że jest gotowy wziąć pełną odpowiedzialność za swoją wizję i decyzje artystyczne.

Zapowiedź intensywnego 2026 roku

„A MELANŻ TRWA” to pierwszy krok w stronę kolejnych wydawnictw i zapowiedź intensywnego okresu twórczego. Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok będzie dla Felipe czasem działania, obecności i walki o swoje miejsce na scenie – bez półśrodków, za to z pełnym zaangażowaniem i energią. Solowy projekt Felipe zapowiada się jako konsekwentnie budowana narracja, w której artysta chce mówić własnym językiem i na własnych zasadach. Jeśli „A MELANŻ TRWA” jest wstępem do tego rozdziału, to można spodziewać się muzyki szczerej, bezkompromisowej i osadzonej w prawdziwych emocjach.

Tagi


Popularne newsy

Mandaryna przyznaje, że rozpuścili miliony zarobione z Michałem Wiśniewskim
NEWS

Mandaryna przyznaje, że rozpuścili miliony zarobione z Michałem Wiśniewskim

Książulo zrecenzował „chińczyka” obok studia GM2L. Malik wściekły – mniejsze porcje, długo czas oczekiwania
NEWS

Książulo zrecenzował „chińczyka” obok studia GM2L. Malik wściekły – mniejsze porcje, długo czas oczekiwania

Przemek Ferguson rusza z nowym biznesem. „Noclegi u Fergusona” już na Bookingu
NEWS

Przemek Ferguson rusza z nowym biznesem. „Noclegi u Fergusona” już na Bookingu

Viki Gabor odpowiada na komentarz Roxie Węgiel po jej ślubie
NEWS

Viki Gabor odpowiada na komentarz Roxie Węgiel po jej ślubie

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami
NEWS

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami

Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify
NEWS

Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify

Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu
NEWS

Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu

Polecane

CGM
Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie

Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sob ...

Bedoes 2115 zaskakuje fanów kolejnymi tatuażami

3 godziny temu

CGM
Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

Ponad 430 tys. odsłon na YouTube

4 godziny temu

CGM
Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem „I Just Might”

Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem ...

Bruno Mars oficjalnie zapowiada czwarty albumem studyjny

4 godziny temu

CGM
Donald Trump ujawnia, że dostał list od Diddy’ego. Czy prezydent ułaskawi rapera?

Donald Trump ujawnia, że dostał list od Diddy’ego. Czy prezydent ...

Raper zwrócił się do prezydenta z prośbą o ułaskawienie

4 godziny temu

CGM
Fukaj i Zalia prezentują nowy singiel „Wszystko znika przy tobie”

Fukaj i Zalia prezentują nowy singiel „Wszystko znika przy tobie”

Intymna opowieść o bliskości

4 godziny temu

1 na 1
1 NA 1: Artur Rawicz vs Numer Raz. O życiu po terapii, powrocie muzycznym po 20 latach, rzuceniu używek, o Peji, Moleście, Taco Hemingwayu i byciu legendą

1 NA 1: Artur Rawicz vs Numer Raz. O życiu po terapii, powrocie muzycz ...

Dziś premiera nowego albumu Numera

5 godzin temu