Metallica pierwszym metalowym zespołem z rezydenturą w Sphere w Las Vegas

fot. Tim Saccenti
Legenda metalu ogłosiła wyjątkową rezydenturę pod szyldem „Metallica: Life Burns Faster”. Tym samym zespół przejdzie do historii jako pierwsza metalowa grupa, która zagra serię koncertów w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas.
Metallica: Life Burns Faster – osiem koncertów, osiem różnych emocji
W ramach rezydentury Metallica zagra osiem koncertów w październiku. Występy odbędą się w formule No Repeat Weekend, co oznacza, że każdy z dwóch weekendowych koncertów będzie miał unikalną setlistę. To rozwiązanie znane fanom z trasy „M72”, które pozwala usłyszeć zupełnie inne zestawy utworów podczas kolejnych wieczorów.
Sphere, otwarta we wrześniu 2023 roku, to obecnie jedno z najbardziej spektakularnych miejsc koncertowych na świecie – słynące z immersyjnych wizualizacji i nowoczesnych technologii audiowizualnych.
Lars Ulrich: „Musimy to zrobić”
Entuzjazmu nie kryje perkusista zespołu, Lars Ulrich. Jak przyznał:
„Około 12 sekund po premierze koncertu Sphere z U2 w 2023 roku, pomyślałem: 'Musimy to zrobić, to zupełnie nieznany teren!’. Ta rezydentura daje nam kolejną szansę na odświeżenie sposobu interakcji z naszymi fanami na żywo. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy podzielić się tym ze światem za sześć miesięcy i że możemy wznieść się na wyższy poziom!”
Słowa Ulricha jasno pokazują, że Metallica traktuje występy w Sphere jako nowy rozdział w koncertowej historii zespołu
Sphere – scena największych gwiazd
Od momentu otwarcia w Sphere wystąpili już m.in. U2, Phish, Eagles, Backstreet Boys oraz Dead & Company. W nadchodzących miesiącach rezydenturę otrzyma również No Doubt dowodzone przez Gwen Stefani, a także meksykańska gwiazda Carín León.
Metallica dołącza więc do ścisłego grona artystów, którzy wykorzystują możliwości technologiczne tego obiektu do tworzenia zupełnie nowego koncertowego doświadczenia.
Bilety – kiedy rusza sprzedaż?
-
27 lutego – start przedsprzedaży
-
6 marca – rozpoczęcie regularnej sprzedaży
Zainteresowanie jest ogromne, a ogłoszenie rezydentury błyskawicznie obiegło branżowe media i media społecznościowe.
Metallica wraca też do Polski
Zanim zespół pojawi się w Las Vegas, 19 maja powróci do Polski w ramach trasy „M72”, promującej album „72 Seasons”. Koncert odbędzie się na Stadion Śląski w Chorzowie.
W roli supportów wystąpią:
-
Gojira
-
Knocked Loose
To będzie pierwszy występ Metalliki na Stadionie Śląskim od 2008 roku.