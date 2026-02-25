Metallica pierwszym metalowym zespołem z rezydenturą w Sphere w Las Vegas

fot. Tim Saccenti

Legenda metalu ogłosiła wyjątkową rezydenturę pod szyldem „Metallica: Life Burns Faster”. Tym samym zespół przejdzie do historii jako pierwsza metalowa grupa, która zagra serię koncertów w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas.

Metallica: Life Burns Faster – osiem koncertów, osiem różnych emocji

W ramach rezydentury Metallica zagra osiem koncertów w październiku. Występy odbędą się w formule No Repeat Weekend, co oznacza, że każdy z dwóch weekendowych koncertów będzie miał unikalną setlistę. To rozwiązanie znane fanom z trasy „M72”, które pozwala usłyszeć zupełnie inne zestawy utworów podczas kolejnych wieczorów.

Sphere, otwarta we wrześniu 2023 roku, to obecnie jedno z najbardziej spektakularnych miejsc koncertowych na świecie – słynące z immersyjnych wizualizacji i nowoczesnych technologii audiowizualnych.

Lars Ulrich: „Musimy to zrobić”

Entuzjazmu nie kryje perkusista zespołu, Lars Ulrich. Jak przyznał:

„Około 12 sekund po premierze koncertu Sphere z U2 w 2023 roku, pomyślałem: 'Musimy to zrobić, to zupełnie nieznany teren!’. Ta rezydentura daje nam kolejną szansę na odświeżenie sposobu interakcji z naszymi fanami na żywo. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy podzielić się tym ze światem za sześć miesięcy i że możemy wznieść się na wyższy poziom!”

Słowa Ulricha jasno pokazują, że Metallica traktuje występy w Sphere jako nowy rozdział w koncertowej historii zespołu

Sphere – scena największych gwiazd

Od momentu otwarcia w Sphere wystąpili już m.in. U2, Phish, Eagles, Backstreet Boys oraz Dead & Company. W nadchodzących miesiącach rezydenturę otrzyma również No Doubt dowodzone przez Gwen Stefani, a także meksykańska gwiazda Carín León.

Metallica dołącza więc do ścisłego grona artystów, którzy wykorzystują możliwości technologiczne tego obiektu do tworzenia zupełnie nowego koncertowego doświadczenia.

Bilety – kiedy rusza sprzedaż?

27 lutego – start przedsprzedaży

6 marca – rozpoczęcie regularnej sprzedaży

Zainteresowanie jest ogromne, a ogłoszenie rezydentury błyskawicznie obiegło branżowe media i media społecznościowe.

Metallica wraca też do Polski

Zanim zespół pojawi się w Las Vegas, 19 maja powróci do Polski w ramach trasy „M72”, promującej album „72 Seasons”. Koncert odbędzie się na Stadion Śląski w Chorzowie.

W roli supportów wystąpią:

Gojira

Knocked Loose

To będzie pierwszy występ Metalliki na Stadionie Śląskim od 2008 roku.