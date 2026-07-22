Mel C ze Spice Girls wyszła za mąż w tajemnicy. Najpierw ślub w Sydney, później symboliczna ceremonia w Anglii

fot. mat. pras.

Melanie Chisholm, znana jako Mel C, poślubiła swojego partnera Chrisa Dingwalla w tajemnicy kilka tygodni przed uroczystością w Wielkiej Brytanii.

Mel C i Chris Dingwall pobrali się w Sydney

Jak informuje magazyn Vogue, para najpierw zawarła legalny związek małżeński w Sydney w Australii. Dopiero później zorganizowali większą uroczystość dla rodziny i przyjaciół w malowniczym regionie Lake District w Anglii.

Angielska ceremonia, która odbyła się w otoczeniu natury, miała charakter symboliczny, ponieważ formalny ślub został zawarty już wcześniej.

Suknia od Victorii Beckham skrywała wyjątkowy szczegół

Jednym z najbardziej osobistych elementów ślubu była suknia zaprojektowana przez Victoria Beckham.

Wewnątrz eleganckiej, pozbawionej pleców kreacji wyhaftowano na niebiesko słowa „Sydney” oraz datę pierwszego ślubu. Był to dla Mel C symboliczny element tradycji „something blue”.

Victoria Beckham przyznała, że dowiedziała się o planach przyjaciółki niemal przypadkiem. Podczas wspólnej kolacji zapytała Mel C o najbliższe plany, a wokalistka miała spokojnie powiedzieć, że za dwa dni leci do Australii, aby wziąć ślub.

Victoria Beckham nie mogła pojawić się na ceremonii

Projektantka nie uczestniczyła w uroczystości w Anglii, ponieważ przebywała w Stanach Zjednoczonych razem z mężem David Beckham podczas obowiązków związanych z mistrzostwami świata.

Mimo nieobecności Beckham odegrała ważną rolę w przygotowaniach, przekazując Mel C specjalnie zaprojektowaną suknię ślubną.

Gwiazdy Spice Girls wspierały Mel C

Na angielskiej ceremonii pojawiły się również pozostałe członkinie Spice Girls: Emma Bunton, Melanie Brown oraz Geri Halliwell.

Ślub Mel C i Chrisa Dingwalla był wyjątkowym wydarzeniem dla wokalistki, która przez lata chroniła swoje życie prywatne i rzadko dzieliła się szczegółami dotyczącymi swoich relacji.