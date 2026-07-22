CGM

Mel C ze Spice Girls wyszła za mąż w tajemnicy. Najpierw ślub w Sydney, później symboliczna ceremonia w Anglii

Suknia od Victorii Beckham

2026.07.22

opublikował:

Melanie C

fot. mat. pras.

Melanie Chisholm, znana jako Mel C, poślubiła swojego partnera Chrisa Dingwalla w tajemnicy kilka tygodni przed uroczystością w Wielkiej Brytanii.

Mel C i Chris Dingwall pobrali się w Sydney

Jak informuje magazyn Vogue, para najpierw zawarła legalny związek małżeński w Sydney w Australii. Dopiero później zorganizowali większą uroczystość dla rodziny i przyjaciół w malowniczym regionie Lake District w Anglii.

Angielska ceremonia, która odbyła się w otoczeniu natury, miała charakter symboliczny, ponieważ formalny ślub został zawarty już wcześniej.

Suknia od Victorii Beckham skrywała wyjątkowy szczegół

Jednym z najbardziej osobistych elementów ślubu była suknia zaprojektowana przez Victoria Beckham.

Wewnątrz eleganckiej, pozbawionej pleców kreacji wyhaftowano na niebiesko słowa „Sydney” oraz datę pierwszego ślubu. Był to dla Mel C symboliczny element tradycji „something blue”.

Victoria Beckham przyznała, że dowiedziała się o planach przyjaciółki niemal przypadkiem. Podczas wspólnej kolacji zapytała Mel C o najbliższe plany, a wokalistka miała spokojnie powiedzieć, że za dwa dni leci do Australii, aby wziąć ślub.

Victoria Beckham nie mogła pojawić się na ceremonii

Projektantka nie uczestniczyła w uroczystości w Anglii, ponieważ przebywała w Stanach Zjednoczonych razem z mężem David Beckham podczas obowiązków związanych z mistrzostwami świata.

Mimo nieobecności Beckham odegrała ważną rolę w przygotowaniach, przekazując Mel C specjalnie zaprojektowaną suknię ślubną.

Gwiazdy Spice Girls wspierały Mel C

Na angielskiej ceremonii pojawiły się również pozostałe członkinie Spice Girls: Emma Bunton, Melanie Brown oraz Geri Halliwell.

Ślub Mel C i Chrisa Dingwalla był wyjątkowym wydarzeniem dla wokalistki, która przez lata chroniła swoje życie prywatne i rzadko dzieliła się szczegółami dotyczącymi swoich relacji.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by British Vogue (@britishvogue)

Tagi


Popularne newsy

ania dabrowska
NEWS

Mistrz świata w piłce nożnej udostępnił piosenkę polskiej wokalistki. Ania Dąbrowska zaskoczona gestem hiszpańskiego piłkarza

Robbie_Williams_Foto_P_Tarasewicz_-66
NEWS

Z nosa Robbiego Williamsa wypadła biała grudka. Internauci podejrzewali, że to kokaina – muzyk rozwiał wszelkie wątpliwości

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8
NEWS

Ewakuacja 80 tysięcy fanów na koncercie Bad Bunny’ego. Niektórzy odnieśli obrażenia i wymagali pomocy medyczne

Skolim
NEWS

Skolim szuka 12 kobiet z „dużymi tyłkami”. Wiemy, ile można zarobić za udział w klipie gwiazdora

PSY
NEWS

Pamiętacie jeszcze „Gangnam Style”? Teledysk do tego numeru ustanowił właśnie historyczny wynik na YouTube

Kisscam coldplay
NEWS

Minął rok od afery z „kiss camem” na koncercie Coldplay. Jak potoczyły się losy Andy’ego Byrona i Kristin Cabot?

Oasis press 2024
NEWS

Liam Gallagher studzi emocje fanów. Nowa płyta Oasis? „Nie chcę tej krytyki”

Polecane

CGM
Kelly Osbourne IG 2026

Kelly Osbourne o śmierci Ozzy’ego: „Tęsknię za sobą sprzed jego ...

Córka Ozzy’ego Osbourne’a wspomina ojca rok po jego śmierci

6 godzin temu

CGM
P Diddy 2024

Diddy chce, by oskarżycielka zapłaciła za proces. Domaga się sankcji w ...

Prawnicy rapera mówią o "bezzasadnym pozwie"

8 godzin temu

CGM
cher

Cher musi zapłacić ponad milion dolarów za prawników. Spór o tantiemy ...

Cher wygrała główny spór, ale nie odzyska pieniędzy

9 godzin temu

CGM
Olivia Rodrigo Obsessed

W sieci pojawiły się plotki o nowym romansie Olivii Rodrigo. Kim jest ...

Wokalistka zauważona z tajemniczym mężczyzną

10 godzin temu

CGM
Vincent Cassel

Charli XCX prezentuje nowy singiel „Camera”” W teledysku w ...

Utwór opowiada o wątpliwościach Charli XCX

10 godzin temu

CGM
Oasis fot. Jill Furmanovsky

Oasis przechodzi do historii. „(What’s The Story) Morning Glory? ...

Oasis ma dwa albumy w historycznym zestawieniu

11 godzin temu