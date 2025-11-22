CGM

Mel C „optymistycznie” o powrocie Spice Girls w 2026 roku. Zespół rozważa świętowanie na 30-lecia?

2025.11.22

Mel C ujawniła, że jest „optymistycznie nastawiona” do możliwości powrotu Spice Girls w 2026 roku, kiedy to przypada 30. rocznica powstania kultowego girlsbandu. Informacją podzieliła się w rozmowie w programie Good Morning America, gdzie promowała swój dziewiąty solowy album „Sweat”.

Czy Spice Girls wrócą na 30-lecie?

Zapytana o potencjalny reunion, Mel C – znana też jako Sporty Spice – przyznała, że wszystkie członkinie zespołu: Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B oraz ona sama, prowadzą rozmowy o możliwym powrocie.

„Pozostaję optymistką. W przyszłym roku mamy 30-lecie. W 2019 roku zagrałyśmy kilka stadionowych koncertów w Wielkiej Brytanii i to było niesamowite” – powiedziała wokalistka.

Dodała też, że grupa chce zadbać o jakość ewentualnego powrotu:

„Jesteśmy bardzo dumne z naszego dziedzictwa i widzimy, że kochają nas nowe pokolenia fanów. Chciałabym wrócić na scenę z dziewczynami. Rozmawiamy i sprawdzamy, jakie są możliwości. Tym, co nas powstrzymuje, jest fakt, że chcemy zrobić to dobrze i podjąć wspólnie właściwą decyzję”.

Ostatnie wspólne występy

Ostatnia trasa Spice Girls odbyła się w 2019 roku, jednak bez udziału Victorii Beckham. Wszystkie pięć wokalistek po raz ostatni wystąpiło razem publicznie podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

Od miesięcy jednak krążą spekulacje na temat jubileuszowego powrotu. Wiosną 2024 roku całe Spice Girls spotkały się na 50. urodzinach Victorii Beckham, gdzie niespodziewanie wspólnie wystąpiły dla gości. Wcześniej Mel B podsycała plotki, sugerując możliwy występ na Glastonbury – choć później wycofała te deklaracje.

Geri Halliwell-Horner zapewniała niedawno, że „coś się wydarzy”, a Mel B kolejny raz podkreśliła, że jest „zawsze gotowa” na reunion. Emma Bunton z kolei nawiązała do Spice Girls, wydając świąteczną wersję „2 Become 1”, a Mel C w ostatnich wywiadach mówiła, że „czas, by znów połączyć siły”.

Co ciekawe, nawet Victoria Beckham – od lat dystansująca się od powrotu na scenę – zaczęła dawać fanom nadzieję. Po wizycie na koncercie Oasis „Live ’25” w Wembley wrzuciła na Instagram zdjęcie tłumu z podpisem „Kuszące……” i oznaczyła wszystkie koleżanki z zespołu.

Brak oficjalnego potwierdzenia

Mimo rosnących sugestii i coraz większej presji ze strony fanów, reunion Spice Girls na 2026 rok nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Co więcej, Geri Halliwell na początku roku zastanawiała się publicznie, czy taka reaktywacja byłaby „wystarczająco istotna i odpowiednia” w obecnych czasach.

Jedno jest pewne: fani Spice Girls mają ogromną nadzieję, że 30-lecie zespołu przyniesie długo oczekiwany powrót jednej z najważniejszych popowych grup w historii.

