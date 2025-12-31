CGM

Mei się wściekła, bo Fagacie przyznano tytułu „najlepszej raperki”. „Pseudo mainstreamowe ch*jki udające specjalistów”

"Nie rezygnujcie z samodzielnego myślenia"

2025.12.31

opublikował:

Mei się wściekła, bo Fagacie przyznano tytułu „najlepszej raperki”. „Pseudo mainstreamowe ch*jki udające specjalistów”

Mei ostro odniosła się do informacji, że Fagata została nazwana najlepszą raperką mijającego roku. Ogłoszenie pojawiło się na profilu Hype na Facebooku i wywołało spore poruszenie w środowisku muzycznym.

„Nie wiem na ile to jest sarkazm, a na ile te małe, pseudo mainstreamowe choojki udający specjalistów, próbują zakłamywać rzeczywistość” – skomentowała Mei.

Mei broni innych artystek

Artystka zwróciła uwagę, że tytuł „najlepszej raperki” jest krzywdzący dla innych wyróżniających się wykonawczyń. W swoim oświadczeniu wymieniła m.in. AdMa, Paulinę Olgę Najdę, PAULĘ, Karę, TAXITĘ oraz Weronikę Brzózkę, podkreślając, że środowisko rapowe nie powinno być wprowadzane w błąd przez subiektywne, sponsorowane rankingi.

„A słuchaczy proszę – nie rezygnujcie z samodzielnego myślenia pod wpływem jakiś sponsorowanych (oby) wypocin” – dodała.

Tagi


Popularne newsy

Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i pizzy za dychę
NEWS

Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i pizzy za dychę

Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam tylko, że ledwo przetrwałem”
NEWS

Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam tylko, że ledwo przetrwałem”

Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z tego numeru drum’n’bassowy banger
NEWS

Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z tego numeru drum’n’bassowy banger

Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale jeden artysta zgarnie aż 400 tysięcy
NEWS

Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale jeden artysta zgarnie aż 400 tysięcy

Sylwester w TV Republika 2025. Stacja ogłosiła kolejnego wykonawcę z zagranicy 
NEWS

Sylwester w TV Republika 2025. Stacja ogłosiła kolejnego wykonawcę z zagranicy 

Gandi Ganda na zdjęciu ze skrajnie prawicowym politykiem
NEWS

Gandi Ganda na zdjęciu ze skrajnie prawicowym politykiem

Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali razem
NEWS

Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali razem

Polecane

CGM
Kevin Parker z Tame Impala przyznał, że zawsze szuka negatywnych opinii na temat swojej muzyki

Kevin Parker z Tame Impala przyznał, że zawsze szuka negatywnych opini ...

Wydawanie muzyki jako „naruszenie prywatności”

4 godziny temu

CGM
Magdalena Narożna nie może wykonywać największych hitów Piękni i Młodzi? Spór z byłym mężem trwa

Magdalena Narożna nie może wykonywać największych hitów Piękni i Młodz ...

Były menedżer jest uprawniony do udzielania zgód dotyczących praw zależnych i pokrewnych

5 godzin temu

CGM
Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z tego numeru drum’n’bassowy banger

Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z ...

Odświeżona wersja legendarnego „Ev’ry Night” już dostępna

5 godzin temu

CGM
Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale jeden artysta zgarnie aż 400 tysięcy

Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale ...

Gigantyczne gaże gwiazd

6 godzin temu

CGM
Polacy za bojkotem Eurowizji. Internauci piszą o „tańcu na grobach” i „legitymizowaniu zbrodni

Polacy za bojkotem Eurowizji. Internauci piszą o „tańcu na groba ...

Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził analizę dyskusji Polaków w mediach społecznościowych

6 godzin temu

CGM
Edyta Górniak twierdzi, że jest ofiarą oszustwa księgowej. Prokuratura zabrała głos

Edyta Górniak twierdzi, że jest ofiarą oszustwa księgowej. Prokuratura ...

Trudny czas w życiu prywatnym artystki

6 godzin temu