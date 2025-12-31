Mei się wściekła, bo Fagacie przyznano tytułu „najlepszej raperki”. „Pseudo mainstreamowe ch*jki udające specjalistów”

Mei ostro odniosła się do informacji, że Fagata została nazwana najlepszą raperką mijającego roku. Ogłoszenie pojawiło się na profilu Hype na Facebooku i wywołało spore poruszenie w środowisku muzycznym.

„Nie wiem na ile to jest sarkazm, a na ile te małe, pseudo mainstreamowe choojki udający specjalistów, próbują zakłamywać rzeczywistość” – skomentowała Mei.

Mei broni innych artystek

Artystka zwróciła uwagę, że tytuł „najlepszej raperki” jest krzywdzący dla innych wyróżniających się wykonawczyń. W swoim oświadczeniu wymieniła m.in. AdMa, Paulinę Olgę Najdę, PAULĘ, Karę, TAXITĘ oraz Weronikę Brzózkę, podkreślając, że środowisko rapowe nie powinno być wprowadzane w błąd przez subiektywne, sponsorowane rankingi.