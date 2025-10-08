Matthew Perry uczęszczał na spotkania AA w domu Ozzy’ego Osbourne’a

W swojej pośmiertnej autobiografii „Last Rites”, opublikowanej 7 października, legenda metalu Ozzy Osbourne ujawnił, że aktor Matthew Perry, znany z roli Chandlera w kultowym sitcomie Friends, uczestniczył w spotkaniach Anonimowych Alkoholików (AA) w jego domu.

Ozzy opisał Perry’ego jako:

„Najzabawniejszego, najbardziej utalentowanego gościa. I starał się tak bardzo trzymać na właściwej drodze.”

Niestety, aktor zmarł 28 października 2023 roku w wieku 54 lat w swoim domu w Los Angeles. Przyczyną śmierci były ostre efekty działania ketaminy, a dodatkowo wskazano utonię i chorobę wieńcową jako czynniki współistniejące.

Matthew Perry i walka z uzależnieniem

Ozzy Osbourne wspominał, że Perry wielokrotnie odwiedzał jego dom, by uczestniczyć w spotkaniach AA. Mimo ogromnego wysiłku, by pozostać czystym, aktor uległ pokusie użycia substancji psychoaktywnej.

„Pewnego dnia posłuchał swojego uzależnienia, które mówiło, że może się upić, i to był koniec – game over. Byłem bardzo smutny, gdy dowiedziałem się, że znaleziono go w wannie z ketaminą w organizmie” – wspominał Ozzy w książce.

Proces Jasveen Sangha – dostawcy ketaminy

W sierpniu 2025 roku Jasveen Sangha, określana jako „Ketamine Queen”, przyznała się do zarzutów związanych z dostarczeniem ketaminy, która doprowadziła do śmierci Perry’ego. Została oskarżona o prowadzenie miejsca z narkotykami oraz o trzy zarzuty dystrybucji ketaminy, w tym jeden prowadzący do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Sangha może spędzić w więzieniu nawet 45 lat.

Ozzy Osbourne i jego ostatnie lata

W książce Ozzy Osbourne porusza również własne problemy zdrowotne, w tym schorzenia serca, które przyczyniły się do jego śmierci 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat. Syn Ozzy’ego, Jack Osbourne, opisał ostatni koncert Black Sabbath jako „żywe czuwanie” dla swojego ojca, odbywające się zaledwie 17 dni przed jego śmiercią.