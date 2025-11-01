Mata wskazuje najlepszą polską raperkę

Kilka dni wcześniej fani zauważyli pojazd na ulicach Wrocławia, wywołując spekulacje, czy należy on do rapera, czy jest częścią nowej kampanii promocyjnej. Zdjęcia i filmiki z sesji natychmiast rozgrzały internet, potęgując zainteresowanie projektem Maty.

Cybertruck i nadchodząca trasa 2040 Tour

Wielu fanów uważa, że tajemniczy Cybertruck jest zapowiedzią nadchodzącej trasy koncertowej 2040 Tour, która rozpoczyna się we Wrocławiu. Mata podzielił się niedawno na Instagramie hasłem:

„Pora podbić świat”, chwaląc się przy tym ponad 3 milionami słuchaczy na Spotify.

To sygnał, że artysta wkracza w nowy rozdział kariery, łącząc ambitne wizualne projekty z muzyką i nowoczesnym marketingiem.

Mata 2.0 i Fagata w nowym wydaniu

Na Instagramie pojawiły się zdjęcia Maty w wersji Mata 2.0, pozuje z Fagatą na tle Cybertrucka. Nie wiadomo jeszcze, czy współpraca jest związana z nową płytą, kampanią społeczną, czy performance’em artystycznym. Jedno jest pewne – machina promocyjna Maty ruszyła pełną parą.

Awatar Maty w rozmowie z Winim

Kolejnym elementem akcji była rozmowa Winiego z awatarem Maty, czyli Mata 2.0, która wzbudziła spore emocje wśród fanów i napędziła medialny szum wokół artysty. Wszystko wskazuje na to, że Mata wchodzi w nową erę swojej kariery, łącząc świat muzyki, technologii i influencer marketingu.