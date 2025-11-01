Szukaj
CGM

Mata wskazuje najlepszą polską raperkę

Mata po raz kolejny zaskakuje swoich fanów

2025.11.01

opublikował:

Mata wskazuje najlepszą polską raperkę

fot. mat. pras.

Mata po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. W najnowszym filmie, w którym artysta rozmawia z Fagatą, padło ważne pytanie:

„Dobra Michał, mam do ciebie bardzo ważne pytanie – kto według ciebie jest najlepsza raperką w Polsce?”

Po krótkim namyśle Mata odpowiedział krótko:

„Fagata.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @toniefagata2

Tajemnicza sesja z Cybertruckiem podbija internet

Mata połączył siły z Fagatą w nowej, tajemniczej sesji zdjęciowej na tle Tesla Cybertrucka. Samochód, oklejony grafiką nawiązującą do rapera i hasłem #Mata20240, szybko stał się tematem rozmów w sieci.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by AGATA FĄK (@fagataaa)

Kilka dni wcześniej fani zauważyli pojazd na ulicach Wrocławia, wywołując spekulacje, czy należy on do rapera, czy jest częścią nowej kampanii promocyjnej. Zdjęcia i filmiki z sesji natychmiast rozgrzały internet, potęgując zainteresowanie projektem Maty.

Cybertruck i nadchodząca trasa 2040 Tour

Wielu fanów uważa, że tajemniczy Cybertruck jest zapowiedzią nadchodzącej trasy koncertowej 2040 Tour, która rozpoczyna się we Wrocławiu. Mata podzielił się niedawno na Instagramie hasłem:

„Pora podbić świat”, chwaląc się przy tym ponad 3 milionami słuchaczy na Spotify.

To sygnał, że artysta wkracza w nowy rozdział kariery, łącząc ambitne wizualne projekty z muzyką i nowoczesnym marketingiem.

Mata 2.0 i Fagata w nowym wydaniu

Na Instagramie pojawiły się zdjęcia Maty w wersji Mata 2.0, pozuje z Fagatą na tle Cybertrucka. Nie wiadomo jeszcze, czy współpraca jest związana z nową płytą, kampanią społeczną, czy performance’em artystycznym. Jedno jest pewne – machina promocyjna Maty ruszyła pełną parą.

Awatar Maty w rozmowie z Winim

Kolejnym elementem akcji była rozmowa Winiego z awatarem Maty, czyli Mata 2.0, która wzbudziła spore emocje wśród fanów i napędziła medialny szum wokół artysty. Wszystko wskazuje na to, że Mata wchodzi w nową erę swojej kariery, łącząc świat muzyki, technologii i influencer marketingu.

Tagi


Popularne newsy

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami
NEWS

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami

Malik Montana nagrał numerze z topowym niemieckim raperem: „Polscy raperzy kalki, mój styl nie do podje**nia (…) Gadam o hajsie, no i kobiety uprzedmiotawiam”
NEWS

Malik Montana nagrał numerze z topowym niemieckim raperem: „Polscy raperzy kalki, mój styl nie do podje**nia (…) Gadam o hajsie, no i kobiety uprzedmiotawiam”

Fame 28: Raper zawalczy w formule 2 vs 1
NEWS

Fame 28: Raper zawalczy w formule 2 vs 1

Zwiastun nowego sezonu „Stranger Things” podbija sieć. Czy Netflix znowu da drugie życie hitowi sprzed lat?
NEWS

Zwiastun nowego sezonu „Stranger Things” podbija sieć. Czy Netflix znowu da drugie życie hitowi sprzed lat?

Wytwórnia Eminema oskarża Meta o naruszenie praw autorskich. Pozew dotyczy 243 kompozycji rapera
NEWS

Wytwórnia Eminema oskarża Meta o naruszenie praw autorskich. Pozew dotyczy 243 kompozycji rapera

Offset ma do spłacenia ponad osiem milionów złotych zaległych podatków
NEWS

Offset ma do spłacenia ponad osiem milionów złotych zaległych podatków

Katy Perry próbuje Ptasiego mleczka, Delicji i cukierków z alkoholem. Jedną z polskich słodkości wokalistka po prostu wypluła
NEWS

Katy Perry próbuje Ptasiego mleczka, Delicji i cukierków z alkoholem. Jedną z polskich słodkości wokalistka po prostu wypluła

Polecane

CGM
Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego i nazywa go „Resortową córeczką”

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego i nazywa go „Resortową córeczką”

Ten Typ Mes był gościem w audycji Numera

1 godzinę temu

CGM
Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami

Raper zmienił się nie do poznania

7 godzin temu

CGM
Lily Allen wręczyła swoim gościom korki analne podczas premiery albumu „West End Girl”

Lily Allen wręczyła swoim gościom korki analne podczas premiery albumu ...

Piosenkarka świętuje premierę nowego albumu w osobliwy sposób

7 godzin temu

CGM
Sentino w kawałku uczestniczki programu Rap Generatrion

Sentino w kawałku uczestniczki programu Rap Generatrion

Nowe oblicze zdunekk i mocny kontrast stylów

7 godzin temu

CGM
Medusa wydaje „Glow Up” – numer napisany przez Tomba i dwóch innych raperów

Medusa wydaje „Glow Up” – numer napisany przez Tomba i dwóch inn ...

Medusa przyznaje wprost, że korzystał z pomocy ghostwriterów

8 godzin temu

CGM
Żabson dostał zgodę na publikację utworu z Wiz Khalifą

Żabson dostał zgodę na publikację utworu z Wiz Khalifą

Czy numer trafi na „Hollywood Smile (Xtreme)”

8 godzin temu