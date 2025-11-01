Mata wskazuje najlepszą polską raperkę

fot. mat. pras.
Mata po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. W najnowszym filmie, w którym artysta rozmawia z Fagatą, padło ważne pytanie:
„Dobra Michał, mam do ciebie bardzo ważne pytanie – kto według ciebie jest najlepsza raperką w Polsce?”
Po krótkim namyśle Mata odpowiedział krótko:
„Fagata.”
Tajemnicza sesja z Cybertruckiem podbija internet
Mata połączył siły z Fagatą w nowej, tajemniczej sesji zdjęciowej na tle Tesla Cybertrucka. Samochód, oklejony grafiką nawiązującą do rapera i hasłem #Mata20240, szybko stał się tematem rozmów w sieci.
Kilka dni wcześniej fani zauważyli pojazd na ulicach Wrocławia, wywołując spekulacje, czy należy on do rapera, czy jest częścią nowej kampanii promocyjnej. Zdjęcia i filmiki z sesji natychmiast rozgrzały internet, potęgując zainteresowanie projektem Maty.
Cybertruck i nadchodząca trasa 2040 Tour
Wielu fanów uważa, że tajemniczy Cybertruck jest zapowiedzią nadchodzącej trasy koncertowej 2040 Tour, która rozpoczyna się we Wrocławiu. Mata podzielił się niedawno na Instagramie hasłem:
„Pora podbić świat”, chwaląc się przy tym ponad 3 milionami słuchaczy na Spotify.
To sygnał, że artysta wkracza w nowy rozdział kariery, łącząc ambitne wizualne projekty z muzyką i nowoczesnym marketingiem.
Mata 2.0 i Fagata w nowym wydaniu
Na Instagramie pojawiły się zdjęcia Maty w wersji Mata 2.0, pozuje z Fagatą na tle Cybertrucka. Nie wiadomo jeszcze, czy współpraca jest związana z nową płytą, kampanią społeczną, czy performance’em artystycznym. Jedno jest pewne – machina promocyjna Maty ruszyła pełną parą.
Awatar Maty w rozmowie z Winim
Kolejnym elementem akcji była rozmowa Winiego z awatarem Maty, czyli Mata 2.0, która wzbudziła spore emocje wśród fanów i napędziła medialny szum wokół artysty. Wszystko wskazuje na to, że Mata wchodzi w nową erę swojej kariery, łącząc świat muzyki, technologii i influencer marketingu.