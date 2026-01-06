CGM

Mata nie wykorzystał karnego na mistrzostwach świata Kings World Cup Nations 2026

Reprezentacja Polski zanotowała drugą porażkę z rzędu

2026.01.06

Reprezentacja Polski zanotowała drugą porażkę z rzędu na Kings World Cup Nations 2026. W meczu z Włochami kluczowym momentem okazał się niewykorzystany rzut karny przez Matę, który pojawił się na boisku jako tzw. sekretny zawodnik. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:7, a sytuacja Biało-Czerwonych w grupie staje się coraz trudniejsza.

Trudny turniej dla reprezentacji Polski

Kings World Cup Nations 2026, rozgrywany w dniach 3–17 stycznia, od początku nie przebiega po myśli Polaków. Po otwierającej turniej porażce 5:8 z Algierią, kibice liczyli na przełamanie w starciu z Włochami. Niestety, również ten mecz zakończył się niepowodzeniem, a różnica klas była widoczna szczególnie w decydujących momentach spotkania.

Mata jako „sekretny zawodnik” i kluczowy moment meczu

Przy stanie 3:5 Polska otrzymała ogromną szansę na powrót do gry. Do rzutu karnego podszedł Mata, wcześniej wpisany do protokołu jako „sekretny zawodnik”, co już samo w sobie wzbudziło spore emocje. Niestety, raper fatalnie przestrzelił, nie trafiając nawet w światło bramki.

To pudło okazało się momentem przełomowym – zamiast złapać kontakt z rywalem, Polacy całkowicie stracili impet.

Włosi bezlitośni po niewykorzystanej jedenastce

Po zmarnowanym rzucie karnym Włosi szybko przejęli inicjatywę. Chaos w polskich szeregach został natychmiast wykorzystany, a rywale dobili mecz, zdobywając kolejne bramki i ustalając wynik na 7:3. Końcówka spotkania była już pod pełną kontrolą Italii.

Sytuacja Polski w grupie coraz trudniejsza

Dwie porażki w fazie grupowej oznaczają, że Polska znalazła się pod ścianą. Szanse na awans wciąż istnieją, ale margines błędu praktycznie zniknął. Każde kolejne potknięcie może oznaczać pożegnanie z turniejem.

Mecz z Francją meczem o wszystko

Kolejne spotkanie Polacy rozegrają 11 stycznia przeciwko Francji. To starcie może przesądzić o dalszym losie reprezentacji na Kings World Cup Nations 2026. Jeśli Biało-Czerwoni chcą pozostać w grze, będą musieli zagrać znacznie skuteczniej – szczególnie w kluczowych momentach, takich jak rzuty karne.

