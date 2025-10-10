Mata nagrał numer z Bajarsonem

Mata i Bajorson w jednym numerze – „Toksyna” zaskakuje

W nocy z 9 na 10 października 2025 roku na Spotify zadebiutował utwór „Toksyna” duetu Aron & Krux, w którym gościnnie wystąpili Mata i Bajorson. To połączenie raperów z dwóch odmiennych światów muzycznych wywołało spore zainteresowanie wśród fanów.

„Toksyna” – nowy numer od Arona & Kruxa

Aron & Krux to duet, który zyskał popularność dzięki takim utworom jak „Netflix 2” czy „Zostań moim buchem”. Ich najnowszy singiel, „Toksyna”, to energetyczny kawałek, który szybko zdobył uznanie słuchaczy. W numerze tym gościnnie pojawili się Mata i Bajorson, co dodało utworowi dodatkowego smaku i różnorodności.

Mata i Bajorson – zaskakujące połączenie stylów

Mata, znany ze swojego charakterystycznego stylu i kontrowersyjnych tekstów, oraz Bajorson, reprezentujący bardziej undergroundowe brzmienia, to artyści, którzy na pierwszy rzut oka mogą wydawać się odmienni. Jednak ich współpraca w „Toksynie” pokazała, że różne style mogą się

Maty nawiązuje do „Dnia Świra”

W utworze „Toksyna” Mata nawija: „Co dzień jak wstaję z wyra, no to chce mi się przeklinać. Chyba nakręcę DZIEŃ ŚWIRA 2, mówią „nie rusz klasyka””. To nawiązanie do kultowego filmu Marka Koterskiego „Dzień Świra”, w którym główny bohater, Adaś Miauczyński, zmaga się z codziennymi frustracjami i absurdami życia.