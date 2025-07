Maryla Rodowicz wystąpi w „MTV Unplugged”. Wśród gości m.in. bambi

fot. mat. pras.

MTV ogłasza, że kolejną artystką zaproszoną do legendarnego cyklu koncertów MTV Unplugged jest Maryla Rodowicz. Już 3 września w Teatrze Dramatycznym w Warszawie ikona polskiej sceny muzycznej wystąpi z wyjątkowym koncertem. W nowych, akustycznych aranżacjach zaprezentuje swoje największe przeboje, które wykona wraz z gośćmi specjalnymi. To wydarzenie, na które czekają pokolenia fanów.

„MTV Unplugged” to prestiżowa seria koncertów, w ramach której wybitni artyści prezentują swoje utwory w akustycznej odsłonie. Dzięki nowym aranżacjom publiczność ma okazję odkryć znane kompozycje na nowo i doświadczyć ich w zupełnie inny, wyjątkowy sposób. W Polsce na scenie MTV Unplugged wystąpili dotąd m.in. Monika Brodka, Kayah, Hey, Krzysztof Zalewski, O.S.T.R. czy Natalia Kukulska. Teraz do tego elitarnego grona dołącza Maryla Rodowicz.

Czołowa postać polskiej muzyki

Maryla Rodowicz to jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej, która od ponad sześciu dekad nieprzerwanie zachwyca publiczność swoją charyzmą, sceniczną energią i artystyczną wszechstronnością. W swoim dorobku ma ponad 20 albumów studyjnych oraz imponującą dyskografię liczącą ponad 600 utworów. Jej koncerty to barwne widowiska łączące teatralność z autentyczną emocją, zawsze dopracowane w najmniejszych detalach, od kostiumu po interpretację. Szczególne miejsce w jej repertuarze zajmują utwory napisane przez Agnieszkę Osiecką, takie jak niezapomniana „Małgośka”, „Niech żyje bal” czy „Remedium”, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki popularnej. Maryla Rodowicz pozostaje prawdziwą legendą estrady, ponadczasowe hity, setki nagród i niezliczone przeboje sprawiają, że od lat gości na największych festiwalach i listach przebojów. Jej twórczość przekracza granice gatunków, łącząc folk, pop i rock, a koncerty od zawsze słyną z niezwykłej energii, barwnych stylizacji i niezrównanego kontaktu z publicznością, wciąż inspirując kolejne pokolenia.

Nietuzinkowe grono gości

Po raz pierwszy w historii polskiej edycji MTV Unplugged na jednej scenie wystąpi Królowa polskiej muzyki, Maryla Rodowicz oraz dziesięciu czołowych artystów: bambi, Ewa Farna, Misia Furtak, Igor Herbut, Błażej Król, Lanberry, Mata, Mrozu, Natalia Szroeder i Krzysztof Zalewski. Wspólnie stworzą jedyny w swoim rodzaju, muzyczny spektakl, w którym usłyszymy największe przeboje w nowoczesnych, akustycznych wersjach. Kierownikiem artystycznym tego wyjątkowego projektu jest Bartek Królik. To będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień i zupełnie nowych muzycznych odkryć. To bezprecedensowe wydarzenie, które przejdzie do historii

Koncert odbędzie się w ramach 18. polskiej edycji MTV Unplugged już 3 września w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć Marylę Rodowicz w odsłonie, jakiej jeszcze nie było, kameralnej, akustycznej, ale wciąż pełnej pasji i niepowtarzalnego uroku, z którego słynie od lat.

Bilety na koncert trafią wkrótce do sprzedaży.