Szukaj
CGM

Małpa gorzko o beefach

Raper wyjaśnia, jak mężczyźni powinni rozwiązywać konflikty.

2025.08.25

opublikował:

Małpa gorzko o beefach

fot. mat. pras.

Na kanale Po odwyku | Żulczyk | Strachota pojawiła się trwająca blisko półtorej godziny rozmowa Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty z Małpą. Artysta podejmuje w niej temat funkcjonowania bez marihuany, ale porusza również wątki muzyczne. Kiedy Żulczyk przyznał, że jest fanem beefów, toruński raper zdradził, że on dla odmiany niekoniecznie, zwłaszcza dziś.

Mimo tego, że kiedyś byłem bardzo zatwardziałym hiphopowcem, co na mojej debiutanckiej płycie doskonale słychać, to dzisiaj jest mi mega daleko do tego, co wtedy uważałem za fundament hip-hopu, jak choćby współzawodnictwo, beefy. Nie jestem fanem tego. Uważam, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, facetami, a dopiero później raperami. To jest nasza kolejna rola. Uważam, że konflikty w rapie mają jeden cel – jest to w dużej mierze cel promocyjny – powiedział raper.

„Beef jest tylko narzędziem marketingowym”

Jeżeli panowie chcieliby rozwiązać swój konflikt, to mężczyźni robią to inaczej. Nie dają sobie po pyskach, tylko idą na piwko i próbują się dogadać. Natomiast beef jest tylko narzędziem marketingowym – ocenił.

Małpa wydał w tym roku nowy album „Święte słowa”. I choć sam artysta przekonuje, że nigdy już nie uda mu się „przeskoczyć” debiutanckich „Kilku numerów o czymś”, to wśród fanów nie brak opinii, że nowym krążkiem właśnie tego dokonał.

 

Tagi


Popularne newsy

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają
NEWS

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów
NEWS

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO
NEWS

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?
NEWS

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe
NEWS

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”
NEWS

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki

Polecane

CGM
Will Smith chwali się frekwencją na koncertach. Problem w tym, że zarzucono mu wygenerowanie fanów przy pomocy AI

Will Smith chwali się frekwencją na koncertach. Problem w tym, że zarz ...

Zobaczcie i oceńcie sami.

20 sekund temu

CGM
Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?

Tytus opowiedział o początkach Taco w Asfalcie.

51 minut temu

CGM
Organizatorzy Męskiego Grania zaskakują – już teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji

Organizatorzy Męskiego Grania zaskakują – już teraz poznaliśmy p ...

Dopiero pożegnaliśmy Męskie Granie 2026, a tutaj taka niespodzianka.

1 godzinę temu

CGM
„E.K.G.” Edyty Górniak po raz pierwszy w streamingu

„E.K.G.” Edyty Górniak po raz pierwszy w streamingu

Na płycie znalazła się piosenka, której pragnęła Celine Dion.

2 godziny temu

CGM
Lil Nas X oskarżony o cztery poważne przestępstwa

Lil Nas X oskarżony o cztery poważne przestępstwa

Raper został zatrzymany w Los Angeles

2 godziny temu

CGM
Sekcja zwłok niewystarczająca. Biegli zapowiadają kolejne badania

Sekcja zwłok niewystarczająca. Biegli zapowiadają kolejne badania

Trwa ustalanie przyczyn śmierci artysty.

3 godziny temu