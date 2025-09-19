Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

fot. kadr z wideo

Patrząc na dynamikę zmian na polskiej scenie rapowej, sześć lat brzmi jak wieczność. Właśnie tyle minęło od premiery ostatniego wydawnictwa Małolata – nagranego wspólnie z Auerem „Transferu”. Teraz młodszy z braci Kaplińskich wraca do gry, zapowiadając album, który trafi do sanów jeszcze w tym roku.

Małolat wraca z nowym albumem

„Po latach ciszy nadchodzi moment, w którym odsłaniam pierwsze tajemnice nowego albumu. Czarny kolor i singiel, to tylko pierwsze wskazówki. Każdy detal prowadzi do pełnego obrazu, każda odsłona przybliża Cię do finału. Limitowane wydanie, ekskluzywny merch i kolekcjonerskie dodatki – wszystko przygotowane dla Was. Po sześciu latach ciszy nie ma miejsca na półśrodki. Album ujawni się 21.11.2025 roku. Każdy kawałek to część większej historii, w której Ty możesz uczestniczyć” – czytamy na stronie z preorderem.

Artysta zapowiada krążek kawałkiem „Prywaciarz” nagranym wspólnie z Pezetem. Poniżej znajdziecie wideo do premierowej piosenki.