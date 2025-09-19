Szukaj
CGM

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Poznaliśmy datę premiery nowego krążka młodszego z braci Kaplińskich.

2025.09.20

opublikował:

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

fot. kadr z wideo

Patrząc na dynamikę zmian na polskiej scenie rapowej, sześć lat brzmi jak wieczność. Właśnie tyle minęło od premiery ostatniego wydawnictwa Małolata – nagranego wspólnie z Auerem „Transferu”. Teraz młodszy z braci Kaplińskich wraca do gry, zapowiadając album, który trafi do sanów jeszcze w tym roku.

Małolat wraca z nowym albumem

„Po latach ciszy nadchodzi moment, w którym odsłaniam pierwsze tajemnice nowego albumu. Czarny kolor i singiel, to tylko pierwsze wskazówki. Każdy detal prowadzi do pełnego obrazu, każda odsłona przybliża Cię do finału. Limitowane wydanie, ekskluzywny merch i kolekcjonerskie dodatki – wszystko przygotowane dla Was. Po sześciu latach ciszy nie ma miejsca na półśrodki. Album ujawni się 21.11.2025 roku. Każdy kawałek to część większej historii, w której Ty możesz uczestniczyć” – czytamy na stronie z preorderem.

Artysta zapowiada krążek kawałkiem „Prywaciarz” nagranym wspólnie z Pezetem. Poniżej znajdziecie wideo do premierowej piosenki.

Tagi


Popularne newsy

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”
NEWS

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon
NEWS

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”
NEWS

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły
NEWS

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy
NEWS

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą
NEWS

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Będzie dodatkowy koncert System Of A Down
NEWS

Będzie dodatkowy koncert System Of A Down

Polecane

CGM
Adele w przerwie Super Bowl? Amerykański serwis przekonuje, że wokalistka rozmawia z NFL

Adele w przerwie Super Bowl? Amerykański serwis przekonuje, że wokalis ...

To byłaby sensacja i złamanie deklaracji sprzed kilku miesięcy.

2 minuty temu

CGM
d4vd odwołuje koncerty. Czy artysta dotrze w tym roku do Polski?

d4vd odwołuje koncerty. Czy artysta dotrze w tym roku do Polski?

Nowe doniesienia w sprawie makabrycznego znaleziska w samochodzie należącym do muzyka.

1 godzinę temu

CGM
Cardi B i Kehlani w klipie do wspólnego kawałka

Cardi B i Kehlani w klipie do wspólnego kawałka

Cardi świętuje premierę albumu.

2 godziny temu

CGM
Kneecap zbanowani w Kanadzie

Kneecap zbanowani w Kanadzie

Władze odmówiły zespołowi wjazdu do kraju ze względu na popieranie Palestyny.

4 godziny temu

CGM
Lanberry kusi ironią i tańcem w singlu „proszę pana”

Lanberry kusi ironią i tańcem w singlu „proszę pana”

Nowa piosenka już dostępna.

5 godzin temu

CGM
Polska coraz bliżej bojkotu Eurowizji?

Polska coraz bliżej bojkotu Eurowizji?

Kolejni politycy zabierają głos w kontrowersyjnej sprawie.

5 godzin temu