CGM

Malik Montana: „Multimilioner, ale mental pozostał ten sam”

Nowy rok zaczęty od afteru

2026.01.09

opublikował:

Malik Montana: „Multimilioner, ale mental pozostał ten sam”

Malik Montana nie zwalnia tempa i już na starcie nowego roku serwuje fanom kolejny mocny numer. Pierwsze wydawnictwo Tax Free w 2026 roku to utwór „After”, nagrany wspólnie z Kaziorrem i Malikiem – duetem, który od dawna uchodzi za jeden z najbardziej konsekwentnych i rozpoznawalnych na polskiej scenie ulicznego rapu.

Choć Malik Montana od lat funkcjonuje w zupełnie innej lidze finansowej, sam podkreśla, że pieniądze nie zmieniły jego sposobu myślenia. „Multimilioner, ale mental pozostał ten sam” – to hasło doskonale oddaje klimat nowego numeru, w którym luksus miesza się z uliczną szczerością, a sukces nie przesłania korzeni.

„After” – nowy klimat, stara mentalność

„After” wyróżnia się na tle wcześniejszych numerów Malika i Kaziora. To utwór wyraźnie bardziej melodyjny, z mocniejszym naciskiem na klimat i flow, jednak warstwa tekstowa szybko przypomina, że mamy do czynienia z projektem Tax Free. Nadal jest surowo, bezkompromisowo i ulicznie – bez udawania kogoś, kim się nie jest.

To kawałek o nocnym życiu, afterach i konsekwencjach sukcesu, ale też o zachowaniu własnych zasad mimo zmiany statusu. Malik Montana po raz kolejny pokazuje, że potrafi balansować między mainstreamową chwytliwością a autentycznością, którą cenią jego najwierniejsi słuchacze.

CUZCO$ – producent, który rozumie Tax Free

Za produkcję numeru odpowiada CUZCO$, który z każdym kolejnym singlem coraz wyraźniej pokazuje, że doskonale rozumie ideę projektu Tax Free. Jego beat w „Afterze” idealnie spaja dwa różne rapowe światy – melodyjność i surowość – tworząc spójną, nowoczesną całość.

To podkład, który jednocześnie buja i buduje mroczny klimat nocnego miasta, będący naturalnym tłem dla narracji Malika i Kaziora.

Tagi


Popularne newsy

Mandaryna przyznaje, że rozpuścili miliony zarobione z Michałem Wiśniewskim
NEWS

Mandaryna przyznaje, że rozpuścili miliony zarobione z Michałem Wiśniewskim

Książulo zrecenzował „chińczyka” obok studia GM2L. Malik wściekły – mniejsze porcje, długo czas oczekiwania
NEWS

Książulo zrecenzował „chińczyka” obok studia GM2L. Malik wściekły – mniejsze porcje, długo czas oczekiwania

Przemek Ferguson rusza z nowym biznesem. „Noclegi u Fergusona” już na Bookingu
NEWS

Przemek Ferguson rusza z nowym biznesem. „Noclegi u Fergusona” już na Bookingu

Muzycy zwolnieni z T.Love ogłosili wspólny singiel. Sidney Polak i Jan Benedek nagrali utwór „Jestem z Polski”
NEWS

Muzycy zwolnieni z T.Love ogłosili wspólny singiel. Sidney Polak i Jan Benedek nagrali utwór „Jestem z Polski”

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami
NEWS

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami

Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify
NEWS

Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify

Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu
NEWS

Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu

Polecane

CGM
Mes: „Nie dojrzałem jeszcze do tego, żeby uznać alkohol za swojego największego wroga. Chcę się jeszcze kiedyś napić”

Mes: „Nie dojrzałem jeszcze do tego, żeby uznać alkohol za swoje ...

Czy Mes jest uzależniony?

1 godzinę temu

CGM
Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie

Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sob ...

Bedoes 2115 zaskakuje fanów kolejnymi tatuażami

7 godzin temu

CGM
Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

Ponad 430 tys. odsłon na YouTube

8 godzin temu

CGM
Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem „I Just Might”

Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem ...

Bruno Mars oficjalnie zapowiada czwarty albumem studyjny

8 godzin temu

CGM
Donald Trump ujawnia, że dostał list od Diddy’ego. Czy prezydent ułaskawi rapera?

Donald Trump ujawnia, że dostał list od Diddy’ego. Czy prezydent ...

Raper zwrócił się do prezydenta z prośbą o ułaskawienie

8 godzin temu

CGM
„Miałem 10 lat i już w ch*ju cały świat” – Felipe otwiera solowy rozdział

„Miałem 10 lat i już w ch*ju cały świat” – Felipe ot ...

Singiel „A MELANŻ TRWA” manifestem nowej drogi artystycznej

8 godzin temu