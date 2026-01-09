Malik Montana: „Multimilioner, ale mental pozostał ten sam”

Malik Montana nie zwalnia tempa i już na starcie nowego roku serwuje fanom kolejny mocny numer. Pierwsze wydawnictwo Tax Free w 2026 roku to utwór „After”, nagrany wspólnie z Kaziorrem i Malikiem – duetem, który od dawna uchodzi za jeden z najbardziej konsekwentnych i rozpoznawalnych na polskiej scenie ulicznego rapu.

Choć Malik Montana od lat funkcjonuje w zupełnie innej lidze finansowej, sam podkreśla, że pieniądze nie zmieniły jego sposobu myślenia. „Multimilioner, ale mental pozostał ten sam” – to hasło doskonale oddaje klimat nowego numeru, w którym luksus miesza się z uliczną szczerością, a sukces nie przesłania korzeni.

„After” – nowy klimat, stara mentalność

„After” wyróżnia się na tle wcześniejszych numerów Malika i Kaziora. To utwór wyraźnie bardziej melodyjny, z mocniejszym naciskiem na klimat i flow, jednak warstwa tekstowa szybko przypomina, że mamy do czynienia z projektem Tax Free. Nadal jest surowo, bezkompromisowo i ulicznie – bez udawania kogoś, kim się nie jest.

To kawałek o nocnym życiu, afterach i konsekwencjach sukcesu, ale też o zachowaniu własnych zasad mimo zmiany statusu. Malik Montana po raz kolejny pokazuje, że potrafi balansować między mainstreamową chwytliwością a autentycznością, którą cenią jego najwierniejsi słuchacze.

CUZCO$ – producent, który rozumie Tax Free

Za produkcję numeru odpowiada CUZCO$, który z każdym kolejnym singlem coraz wyraźniej pokazuje, że doskonale rozumie ideę projektu Tax Free. Jego beat w „Afterze” idealnie spaja dwa różne rapowe światy – melodyjność i surowość – tworząc spójną, nowoczesną całość.

To podkład, który jednocześnie buja i buduje mroczny klimat nocnego miasta, będący naturalnym tłem dla narracji Malika i Kaziora.