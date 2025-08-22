Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

fot. mat. pras.

Malik Montana i Kazior to duo, które nie próżnuje. Panowie z lekkością dostarczają słuchaczom ciężkie brzmienie, o którym nie można powiedzieć, że jest to wynik kalkulacji.

„21 Gram” to streszczenie wydarzeń z ostatnich lat, które miały miejsce w życiu artystów. Gorzki vibe miejskich historii podlany melodyjnym refrenem Malika Montany.

Trzy nowe kawałki Tax Free

Raperzy za jednym zamachem uderzają trzy razy, ponieważ oprócz „21 Gram”, maxisingiel zawiera również utwory „Rysiu albo Skelly” oraz „Delegacja”, w którym gościnnie udzielili się Kamil oraz 730 Huncho.