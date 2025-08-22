Szukaj
CGM

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

Tax Free razy trzy - maxisingiel projektu Malika i Kaziora.

2025.08.22

opublikował:

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

fot. mat. pras.

Malik Montana i Kazior to duo, które nie próżnuje. Panowie z lekkością dostarczają słuchaczom ciężkie brzmienie, o którym nie można powiedzieć, że jest to wynik kalkulacji.

„21 Gram” to streszczenie wydarzeń z ostatnich lat, które miały miejsce w życiu artystów. Gorzki vibe miejskich historii podlany melodyjnym refrenem Malika Montany.

Trzy nowe kawałki Tax Free

Raperzy za jednym zamachem uderzają trzy razy, ponieważ oprócz „21 Gram”, maxisingiel zawiera również utwory „Rysiu albo Skelly” oraz „Delegacja”, w którym gościnnie udzielili się Kamil oraz 730 Huncho.

Tagi


Popularne newsy

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane
NEWS

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego
NEWS

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem
NEWS

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?
NEWS

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas
NEWS

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas

Polecane

CGM
Deftones mają w szufladzie niewydany album sprzed lat. Czy kiedyś doczekamy się publikacji?

Deftones mają w szufladzie niewydany album sprzed lat. Czy kiedyś docz ...

Materiał zdążył obrosnąć legendą.

3 minuty temu

CGM
Czy Warszawa doczeka się nowoczesnej hali widowiskowej?

Czy Warszawa doczeka się nowoczesnej hali widowiskowej?

Gwiazdy muzyki i sportu apelują o budowę obiektu.

25 minut temu

CGM
Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj oficjalnie rozpoczyna solową karierę

8 godzin temu

CGM
Rüfüs Du Sol poszukują sprawcy pobicia kobiety na koncercie w Los Angeles

Rüfüs Du Sol poszukują sprawcy pobicia kobiety na koncercie w Los Ange ...

Dramatyczne sceny podczas koncertu w Rose Bowl

8 godzin temu

CGM
Drake i Adin Ross pokryją koszty pogrzebu streamera, który zmarł podczas upokarzającej transmisji live

Drake i Adin Ross pokryją koszty pogrzebu streamera, który zmarł podcz ...

Tragiczna śmierć Raphaëla Gravena aka Jean Pormanove

8 godzin temu

CGM
Tom Morello: „Ozzy Osbourne wiedział, że koniec jest blisko”

Tom Morello: „Ozzy Osbourne wiedział, że koniec jest blisko&#822 ...

Muzyk Rage Against The Machine zdradza kulisy ostatniego koncertu Ozzy'ego

8 godzin temu