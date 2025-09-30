Madonna: „Myślałam nawet o samobójstwie. Nie mogłam już znieść tego bólu”

Madonna w szczerym wywiadzie o myślach samobójczych i walce z sepsą

Królowa Popu po latach milczenia zdecydowała się otworzyć przed fanami i opowiedzieć o swoich najtrudniejszych doświadczeniach. W podcaście „On Purpose” prowadzonym przez Jaya Shetty’ego Madonna wspomniała o okresach, w których rozważała samobójstwo, walce o prawa rodzicielskie oraz dramatycznej walce z sepsą, która omal nie zakończyła się tragicznie.

Madonna o najciemniejszych momentach życia

Artystka przyznała, że były chwile, gdy cierpienie było dla niej nie do zniesienia. Wspomniała m.in. lata 2015–2016, kiedy toczyła sądową batalię z byłym mężem, reżyserem Guyem Ritchie, o opiekę nad ich synem Rocco.

„Były momenty, kiedy chciałam odciąć sobie ręce. Myślałam nawet o samobójstwie. Nie mogłam już znieść tego bólu” – wyznała Madonna.

Sprawa o prawa rodzicielskie była dla niej tak bolesna, że w trasie koncertowej po każdym występie leżała w garderobie i płakała. Ostatecznie, po długiej walce, relacje z synem udało się odbudować, a dziś Madonna podkreśla, że są ze sobą bardzo blisko.

Walka z sepsą i pobyt w szpitalu

W rozmowie Madonna wróciła też do wydarzeń sprzed dwóch lat, kiedy to trafiła na oddział intensywnej terapii z powodu infekcji bakteryjnej, która rozwinęła się w sepsę. Przez cztery dni była w śpiączce, a jej stan był tak poważny, że do Nowego Jorku wezwano wszystkie jej dzieci.

„W jednej chwili żyłam i tańczyłam, a w następnej obudziłam się po czterech dniach nieprzytomności, odłączona od respiratora. Miałam sepsę, która mogła mnie zabić” – opowiedziała gwiazda.

Po wyjściu ze szpitala długo dochodziła do sił. Początkowo nie była w stanie wstać z łóżka, a przyszłość jej trasy koncertowej „The Celebration Tour” stała pod znakiem zapytania. Ostatecznie artystka wróciła do formy i zagrała 82 koncerty, które zgromadziły miliony fanów i przyniosły ponad 227 milionów dolarów przychodu.

Powrót do muzyki i nowe plany

W sierpniu Madonna obchodziła swoje 67. urodziny we Włoszech, a obecnie pracuje w Londynie nad nowym albumem. Płyta, będąca kontynuacją słynnego „Confessions On A Dance Floor” (2005), ukaże się w 2026 roku. Artystka zapowiada, że nowa muzyka ponownie porwie świat do tańca.