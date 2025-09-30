Szukaj
CGM

Madonna: „Myślałam nawet o samobójstwie. Nie mogłam już znieść tego bólu”

Madonna o najciemniejszych momentach życia

2025.09.30

opublikował:

Madonna: „Myślałam nawet o samobójstwie. Nie mogłam już znieść tego bólu”

Madonna w szczerym wywiadzie o myślach samobójczych i walce z sepsą

Królowa Popu po latach milczenia zdecydowała się otworzyć przed fanami i opowiedzieć o swoich najtrudniejszych doświadczeniach. W podcaście „On Purpose” prowadzonym przez Jaya Shetty’ego Madonna wspomniała o okresach, w których rozważała samobójstwo, walce o prawa rodzicielskie oraz dramatycznej walce z sepsą, która omal nie zakończyła się tragicznie.

Madonna o najciemniejszych momentach życia

Artystka przyznała, że były chwile, gdy cierpienie było dla niej nie do zniesienia. Wspomniała m.in. lata 2015–2016, kiedy toczyła sądową batalię z byłym mężem, reżyserem Guyem Ritchie, o opiekę nad ich synem Rocco.

„Były momenty, kiedy chciałam odciąć sobie ręce. Myślałam nawet o samobójstwie. Nie mogłam już znieść tego bólu” – wyznała Madonna.

Sprawa o prawa rodzicielskie była dla niej tak bolesna, że w trasie koncertowej po każdym występie leżała w garderobie i płakała. Ostatecznie, po długiej walce, relacje z synem udało się odbudować, a dziś Madonna podkreśla, że są ze sobą bardzo blisko.

Walka z sepsą i pobyt w szpitalu

W rozmowie Madonna wróciła też do wydarzeń sprzed dwóch lat, kiedy to trafiła na oddział intensywnej terapii z powodu infekcji bakteryjnej, która rozwinęła się w sepsę. Przez cztery dni była w śpiączce, a jej stan był tak poważny, że do Nowego Jorku wezwano wszystkie jej dzieci.

„W jednej chwili żyłam i tańczyłam, a w następnej obudziłam się po czterech dniach nieprzytomności, odłączona od respiratora. Miałam sepsę, która mogła mnie zabić” – opowiedziała gwiazda.

Po wyjściu ze szpitala długo dochodziła do sił. Początkowo nie była w stanie wstać z łóżka, a przyszłość jej trasy koncertowej „The Celebration Tour” stała pod znakiem zapytania. Ostatecznie artystka wróciła do formy i zagrała 82 koncerty, które zgromadziły miliony fanów i przyniosły ponad 227 milionów dolarów przychodu.

Powrót do muzyki i nowe plany

W sierpniu Madonna obchodziła swoje 67. urodziny we Włoszech, a obecnie pracuje w Londynie nad nowym albumem. Płyta, będąca kontynuacją słynnego „Confessions On A Dance Floor” (2005), ukaże się w 2026 roku. Artystka zapowiada, że nowa muzyka ponownie porwie świat do tańca.

 

Tagi


Popularne newsy

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany
NEWS

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego
NEWS

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”
NEWS

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”
NEWS

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica
NEWS

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce
NEWS

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Ten Typ Mes chciałby się zakochać
NEWS

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Polecane

CGM
Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagr ...

„Oszczędź sobie łez, Ariana"

1 minuta temu

CGM
Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd – szeryf twierdzi, że ustalenie przyczyny śmierci będzie kluczowe

Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd – szeryf twierdzi, ...

Sprawa pozostaje otwarta, a klucz do jej rozwiązania może leżeć w raporcie medycznym

1 godzinę temu

CGM
Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

"Mogłem staranniej dobierać ludzi" - przyznaje artysta

7 godzin temu

CGM
Jeszcze więcej Oasis. Grupa właśnie zapowiedziała kolejne wydawnictwo

Jeszcze więcej Oasis. Grupa właśnie zapowiedziała kolejne wydawnictwo

Premiera jeszcze w tym roku.

9 godzin temu

CGM
Nowa EP-ka Dwóch Sławów już dostępna

Nowa EP-ka Dwóch Sławów już dostępna

Siedem kawałków i dwóch gości.

10 godzin temu

CGM
Ne-Yo zrzucił fana ze sceny. Artysta nie będzie tolerował intruzów

Ne-Yo zrzucił fana ze sceny. Artysta nie będzie tolerował intruzów

Tak kończą ci, którzy próbują zakłócić koncerty Ne-Yo.

10 godzin temu