Luźny, wiosenny apel Antka Smykiewicza

fot. mat. pras.

W sieci pojawił się nowy singiel Antka Smykewicza – synth-popowy kawałek o energicznym wydźwięku, z optymistyczną refleksją, która sama nasuwa na usta uśmiech. “Na luz” to popowy utwór o pozytywnym przesłaniu. Tekst piosenki zachęca do zwolnienia tempa w codziennym życiu, oderwania się od pędu i stresu oraz skupienia się na tym, co naprawdę ważne. To numer o potrzebie odpoczynku, odnalezieniu spokoju i cieszeniu się chwilą. To również apel do słuchaczy, by nabrali dystansu do otaczających nas spraw oraz znaleźli czas dla siebie i swoich bliskich.

Antek Smykiewicz jest wokalistą, kompozytorem i autorem oraz jedną z najbardziej autentycznych osobowości na polskiej scenie. Antek wszedł na polski rynek z impetem – jego debiutancki singiel „Pomimo burz” w trzy miesiące po premierze uplasował się na pierwszym miejscu oficjalnej listy najczęściej granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych, co pozwoliło mu uzyskać status diamentowej płyty. Singiel ten osiągnął też ogromny sukces w internecie – teledysk odnotował oszałamiająca liczbę ponad 70 milionów wyświetleń.

Antek aktywnie uczestniczył także w programach rozrywkowych, gdzie dał się poznać szerokiej publiczności przed telewizorami. W pierwszej edycji programu The Voice of Poland zajął drugie miejsce, dotarł także do półfinału Must be The Music. Jest też laureatem prestiżowych nagród muzycznych m.in. Najlepszy radiowy debiut Gali Eska Music Awards 2016, a także Laureat Żelaznej Twojej Twarzy w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Artysta miał też okazję zaprezentować się szerokiej publiczności w 8 edycji programu “Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami” w telewizji Polsat.

Charyzma, emocjonalne podejście do otaczającego go świata i naturalność sprawiają, że Antek przemawia nie tylko do młodego, ale również do bardziej doświadczonego słuchacza. W tworzonej przez Artystę muzyce każdy znajdzie więc coś dla siebie.