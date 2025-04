Lorde zaskakuje fanów. Premiera nowego singla „What Was That” w Washington Square Park

We wtorek, 22 kwietnia, Lorde zaprezentowała swój najnowszy utwór „What Was That” podczas niezapowiedzianego występu w Washington Square Park w Nowym Jorku. Choć pierwotnie planowany pop-up został zakłócony przez lokalną policję i służby parku, piosenkarka mimo wszystko pojawiła się na miejscu i dała wyjątkowy występ dla zebranych fanów.

Pop-up w stylu Lorde – odwołany, ale niezapomniany

Wcześniej tego dnia Lorde wysłała wiadomość do swoich fanów przez specjalną linię SMS-ową: „Meet me in the park Tonight 7pm -xx”. Gdy nadszedł wyznaczony czas, piosenkarka poinformowała na Instagramie, że wydarzenie zostało przerwane przez władze. „Jestem naprawdę zdumiona, ilu z was się pojawiło!!! Ale każą wam się rozejść… Tak mi przykro” – napisała w relacji.

Mimo to, wielu fanów pozostało na miejscu. Około godziny 21:00 pojawił się Dev Hynes (Blood Orange) z mobilnym głośnikiem, z którego popłynęła nowa piosenka Lorde. Chwilę później sama artystka wkroczyła na scenę – a właściwie drewnianą platformę i zaśpiewała do podkładu z głośników.

Nowy utwór, nowe emocje – tekst „What Was That”

Lorde wykonała pełną wersję utworu „What Was That”, który wcześniej teasowała na TikToku. W piosence usłyszeliśmy m.in. takie wersy:

„I’m missing you / And all the things we used to do / MDMA in the back garden, blow our pupils up / We kissed for hours straight but baby, what was that? / I remember saying then / This is the best cigarette of my life / Well I want you just like that.”