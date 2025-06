Lorde zaskakuje fanów – dzwoni do Charli XCX, Chappell Roan i Gracie Abrams. Jedna z wokalistek przyznaje, że „jest na kacu!”

Zaskoczenie na antenie: „Jestem na kacu!” – Charli XCX odbiera telefon od Lorde

Podczas zabawnego wywiadu w BBC Radio 1, nowozelandzka gwiazda pop Lorde wzięła udział w grze „Sitting or Standing”, w której musiała zadzwonić do znajomych i zgadnąć, czy odbierają telefon na siedząco, czy stojąco.

Największy szum wywołała rozmowa z Charli XCX, która przyznała:

„Jestem na kacu… O, cześć wszystkim. Nie mogę uwierzyć, że jestem w radiu w takim stanie.”

Gracie Abrams i Chappell Roan też w grze

Pierwszą osobą, do której zadzwoniła Lorde, była Gracie Abrams. Zaskoczona, odpowiedziała: „Powinnam usiąść?”. Następnie połączenie odebrała Chappell Roan, pytając zdumiona: „To leci na żywo w radiu?”

Od konfliktu do współpracy – remiks „Girl, so confusing”

Cała sytuacja to kolejny dowód na to, że przyjaźń między Lorde a Charli XCX ma się świetnie. W zeszłym roku obie artystki nagrały remiks utworu „Girl, so confusing” – pierwotnie inspirowanego zazdrością Charli wobec sukcesu „Royals”. Teraz piosenka stała się symbolem pojednania i wzajemnego wsparcia.

Lorde rusza w trasę Ultrasound Tour 2025

W tym roku Lorde wyrusza w trasę koncertową Ultrasound Tour 2025, która obejmie Wielką Brytanię, Europę i Amerykę Północną. Na scenie pojawią się także Blood Orange, The Japanese House, Nilüfer Yanya, Empress Of i inni artyści. Lorde zapowiada, że to „mogą być nasze najbardziej wyjątkowe koncerty”.