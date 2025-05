Lorde objerzała sekstaśmę Pameli Anderson i Tommy’ego Lee: „Zobaczyłam dwoje ludzi, którzy się kochają”

Nowozelandzka artystka wyznaje, że nagranie wywarło na niej duże wrażenie

Lorde przyznała w nowym wywiadzie dla Rolling Stone, że obejrzała słynne nagranie erotyczne Pameli Anderson i Tommy’ego Lee – i była poruszona jego „pięknem”.

W rozmowie opowiedziała również o swoich doświadczeniach z terapią MDMA i psylocybiną – środkami, które pomogły jej poradzić sobie z lękiem scenicznym, towarzyszącym jej od dzieciństwa.

„Zobaczyłam dwoje ludzi, którzy się kochają”

Artystka wyznała, że obejrzała nagranie w 2022 roku, będąc pod wpływem terapii.

„Może to pokręcone, że to obejrzałam, ale zobaczyłam dwoje ludzi, którzy byli tak bardzo zakochani. Była w tym czystość,” – powiedziała Lorde.

Dodała również, że oglądała, jak para skacze z łodzi, zachowując się jak dzieci:

„Byli tacy wolni. I pomyślałam: wow. Bycie tak wolnym niesie ze sobą zagrożenie.”

Kontrowersyjna historia nagrania

Słynna taśma została skradziona i nielegalnie rozpowszechniona w latach 90. Pamela Anderson wielokrotnie mówiła, że był to dla niej traumatyczny moment, który zniszczył jej wizerunek i uczynił ją „karykaturą” w oczach opinii publicznej.

Relacja Anderson i Lee – zakończona w 1998 roku – została później sportretowana w serialu „Pam & Tommy” (Hulu), w którym zagrali Lily James i Sebastian Stan. Pamela nie miała nic wspólnego z produkcją i odmówiła udziału, mówiąc:

„Po co miałabym to przeżywać jeszcze raz?”

Lorde przed premierą albumu „Virgin” i trasą koncertową

Wywiad ukazał się tuż przed premierą nowego albumu Lorde – „Virgin”, który trafi do fanów 27 czerwca 2025. Będzie to czwarty album artystki i pierwszy od czasu „Solar Power” z 2021 roku. Zapowiedzią płyty jest singiel „What Was That”.

Lorde ogłosiła także trasę koncertową, która rozpocznie się we wrześniu w Austin (Teksas), a zakończy w grudniu w Sztokholmie. Lorde zagra także w Polsce. Wystąpią z nią m.in. The Japanese House, Nilüfer Yanya, Blood Orange, Empress Of, Oklou i Jim-E Stack – współproducent albumu.