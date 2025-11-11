CGM

Lorde musiała odwołać koncert z powodu poważnego zatrucia pokarmowego

Artystka przeprasza fanów w Luksemburgu

2025.11.11

opublikował:

Lorde musiała odwołać koncert z powodu poważnego zatrucia pokarmowego

fot. mat. pras.

Lorde, autorka hitu What Was That, musiała w ostatniej chwili odwołać koncert w Rockhal w Luksemburgu. Występ miał się odbyć w ramach trasy Ultrasound World Tour w niedzielny wieczór.

Artystka poinformowała o swoim stanie zdrowia na Instagram Stories kilka godzin przed rozpoczęciem koncertu:

„Luxembourg, bardzo mi przykro, ale wczoraj dopadło mnie bezlitosne zatrucie pokarmowe i nadal jestem zbyt chora, by zagrać dla Was dzisiaj. Odpoczywałam cały dzień w nadziei, że wyzdrowieję, ale ledwo mogę stać, a Wy zasługujecie na więcej.”

Przeprosiny dla fanów i wyjaśnienia

Lorde wyraziła swoje rozczarowanie odwołaniem pierwszego koncertu w Luksemburgu oraz inauguracją europejskiej części trasy:

„Nie mogę wyrazić, jak bardzo czekałam na ten koncert: nasz pierwszy występ w Luksemburgu, pierwsza noc Ultrasound EU i nasz jedyny występ z (francuskim muzykiem) Oklou – to ogromne rozczarowanie. Gdyby tylko było to możliwe, wyszłabym na scenę. Miłość od bardzo słabej dziewczyny.”

Artystka dodała, że współpracuje z organizatorami, aby przełożyć koncert na późniejszy termin.

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie
NEWS

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Foo Fighters ogłaszają „Take Cover Tour 2026”. Koncert w Warszawie 15 czerwca
NEWS

Foo Fighters ogłaszają „Take Cover Tour 2026”. Koncert w Warszawie 15 czerwca

Polecane

CGM
„Kocham Polskę, Orła i JP” – Mery Spolsky wysyła miłosny list do kraju

„Kocham Polskę, Orła i JP” – Mery Spolsky wysyła mił ...

Nowy album piosenkarki ukazał się w Święto Niepodległości

20 minut temu

CGM
Rosalía o „cancel culture” po krytyce braku wsparcia dla Palestyny

Rosalía o „cancel culture” po krytyce braku wsparcia dla Palestyny

Hiszpańska artystka odpowiada na kontrowersje

5 godzin temu

CGM
Diddy dołącza do programu rehabilitacyjnego. To może skrócić jego wyrok nawet o rok

Diddy dołącza do programu rehabilitacyjnego. To może skrócić jego wyro ...

Program obejmuje intensywną terapię i ma na celu wsparcie osadzonych w procesie trzeźwienia

6 godzin temu

CGM
Rapper został początkowo skazany na 75 lat. Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Rapper został początkowo skazany na 75 lat. Max B wyszedł z więzienia ...

Raper z Harlemu odzyskuje wolność

10 godzin temu

CGM
Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Rzecznik artysty prostuje nieprawdziwe informacje

11 godzin temu

CGM
Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaids”

Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaid ...

Popowa gwiazda o walce z własną wrażliwością

11 godzin temu