Lorde musiała odwołać koncert z powodu poważnego zatrucia pokarmowego

fot. mat. pras.

Lorde, autorka hitu What Was That, musiała w ostatniej chwili odwołać koncert w Rockhal w Luksemburgu. Występ miał się odbyć w ramach trasy Ultrasound World Tour w niedzielny wieczór.

Artystka poinformowała o swoim stanie zdrowia na Instagram Stories kilka godzin przed rozpoczęciem koncertu:

„Luxembourg, bardzo mi przykro, ale wczoraj dopadło mnie bezlitosne zatrucie pokarmowe i nadal jestem zbyt chora, by zagrać dla Was dzisiaj. Odpoczywałam cały dzień w nadziei, że wyzdrowieję, ale ledwo mogę stać, a Wy zasługujecie na więcej.”

Przeprosiny dla fanów i wyjaśnienia

Lorde wyraziła swoje rozczarowanie odwołaniem pierwszego koncertu w Luksemburgu oraz inauguracją europejskiej części trasy:

„Nie mogę wyrazić, jak bardzo czekałam na ten koncert: nasz pierwszy występ w Luksemburgu, pierwsza noc Ultrasound EU i nasz jedyny występ z (francuskim muzykiem) Oklou – to ogromne rozczarowanie. Gdyby tylko było to możliwe, wyszłabym na scenę. Miłość od bardzo słabej dziewczyny.”

Artystka dodała, że współpracuje z organizatorami, aby przełożyć koncert na późniejszy termin.