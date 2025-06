Lorde eksploruje tożsamość płciową w nowym singlu „Hammer”

View this post on Instagram

Tematy od cielesności po intymność

„Hammer” to trzeci singiel z „Virgin”, po nostalgicznym „What Was That” oraz intymnym „Man Of The Year”. Podczas specjalnego listening party w Londynie, Lorde zaprezentowała kolejne utwory z albumu, m.in. „Clear Blue”, który – jak sama wyznała – opowiada o „seksie bez zabezpieczenia i teście ciążowym”.

Trasa „Ultrasound” i możliwy występ na Glastonbury 2025

Lorde rusza w tym roku w trasę „Ultrasound”, która obejmie Wielką Brytanię, Europę i Amerykę Północną. Trwają też spekulacje, że artystka zagra tajny set na Glastonbury 2025 – w nieujawnionym slocie na scenie Woodies, dokładnie w dniu premiery albumu „Virgin”.