Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” – szczegóły koncertu na Stadionie Narodowym

Gościem specjalnym koncertu będzie Lil Jon

2025.10.20

Pitbull powraca do Polski z nową trasą koncertową „I’M BACK!”. Występ odbędzie się 23 lipca 2026 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Gościem specjalnym koncertu będzie Lil Jon.

Live Nation potwierdza koncert Pitbulla

– Po ogromnym sukcesie wyprzedanej w całości, pełnej energii europejskiej trasy Party After Dark, która rozgrzała areny w całej Europie i przyciągnęła tysiące fanów – w tym wywołała viralowe poruszenie, gdy uczestnicy tłumnie zakładali charakterystyczne „łyse czepki” i okrzyknęli się „The Bald E’s” na cześć rozpoznawalnego wizerunku i charyzmatycznej osobowości artysty – Pitbull powraca z jeszcze większym rozmachem.

Widowisko przeniesione zostanie na jeszcze większą scenę, z zapierającą dech oprawą wizualną, imponującą pirotechniką oraz charakterystycznym, żywiołowym występem Pitbulla. To fuzja muzyki, świateł i efektów specjalnych – z udziałem jego zespołu The Agents oraz tancerek The Most Bad Ones – która zapewni niezapomniane, jedyne w swoim rodzaju, pełne energii show, tworząc prawdziwe święto rozrywki dla wszystkich uczestników – czytamy na Instagramie Live Nation.

Terminy przedsprzedaży i sprzedaży biletów

  • Przedsprzedaż na stronie artysty: środa, 22 października 2025, godz. 12:00

  • Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 23 października 2025, godz. 12:00

  • Przedsprzedaż Spotify: czwartek, 23 października 2025, godz. 12:00

  • Sprzedaż ogólna: piątek, 24 października 2025, godz. 12:00

Bilety dostępne są na: LiveNation.pl

