Litle Simz przedstawiła gości. „Lotus” zapowiada się znakomicie

fot. Nwaka Okparaeke

Miesiąc temu Little Simz poinformowała, że ze względu na inne zobowiązania zawodowe jest zmuszona przesunąć premierę nowego albumu „Lotus”.

– Muszę przesunąć premierę albumu ze względu na zdjęcia do filmu, którego propozycję właśnie otrzymałam. Wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie ani dla mnie, ani dla was. Uwierzcie, próbowałam znaleźć inne wyjście, ale to jedyny sposób, żebym mogła przyjąć tę rolę. Jeśli kiedykolwiek prosiłam was o cierpliwość i wyrozumiałość, to właśnie teraz. Naprawdę mi przykro. To tylko kilka dodatkowych tygodni i album będzie wasz – obiecała wówczas Simbi.

Teraz artystka wraca z dobrymi wiadomościami. Zapowiadany pierwotnie na 9 maja „Lotus” ukaże się miesiąc później – 6 czerwca. Artystka zaprezentowała listę gości, która jest zapowiedzią eklektycznego i arcyciekawego krążka. Zaproszenie brytyjskiej raperki przyjęli Michael Kiwanuka, Moses Sumney, Sampha, Obongjayar, Wretch 32, Moonchild Sanelly, Yussef Dayes, Lydia Kitto, Miraa May i Yukimi Nagano.

Little Simz – „Lotus” – tracklista:

1. Thief

2. Flood ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly

3. Young

4. Only ft. Lydia Kitto

5. Free

6. Peace ft. Moses Sumney & Miraa May

7. Hollow

8. Lion ft. Obongjayar

9. Enough ft. Yukimi Nagano

10. Blood ft. Wretch 32 & Cashh

11. Lotus ft. Michael Kiwanuka & Yussef Dayes

12. Lonely

13. Blue ft. Sampha