Szukaj
CGM

Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift i Travisowi Kelce zaręczyn

„Traylor! Tak ich nazywamy”

2025.08.28

opublikował:

Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift i Travisowi Kelce zaręczyn

„Traylor! Tak ich nazywamy” – raper świętuje miłość pary

Podczas koncertu w Kansas City Lil Wayne zrobił niespodziewaną przerwę w swoim występie, by pogratulować Taylor Swift i Travisowi Kelce z okazji ich świeżych zaręczyn.

Raper, ubrany w strój ozdobiony sercami, zwrócił się do publiczności:

„I’m dressed in spirit. In the spirit of my man Travis and my girl, you already know, Taylor. Traylor! That’s what we call them. Congratulations.”

@caitlinmariex0x When your city is THE moment and Lil Wayne knows it 🌆🔥 Weezy shouts out the number 1 couple of 2025 👑🥂💍 #lilwayne #concerttok #kcconcerts #taylorswift #traviskelce ♬ original sound – caitlinmariex0x

 

Zaręczyny Swift i Kelce – ikona popu i gwiazda NFL

Taylor Swift i Travis Kelce ogłosili zaręczyny 26 sierpnia 2025 roku, publikując romantyczne zdjęcia w ogrodzie. Para jest razem od 2023 roku i od tego czasu ich związek budzi ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie.

Album „The Life Of A Showgirl” i podcast „New Heights”

Radosne wieści o zaręczynach zbiegły się w czasie z ogłoszeniem nowego, 12. albumu Taylor Swift pt. „The Life Of A Showgirl”, współprodukowanego przez Maxa Martina i Shellbacka. Artystka ujawniła tracklistę, na której znalazła się m.in. kolaboracja z Sabriną Carpenter.

W rozmowie w podcaście „New Heights”, prowadzonym przez braci Kelce, Travis wyznał, jak bardzo podziwia determinację Swift podczas trzygodzinnych koncertów w ramach „Eras Tour”.

Miłość na oczach świata

Swift była obecna na ostatnich dwóch Super Bowl, wspierając Kelce i przyciągając rekordową widownię. Relacja tej pary stała się fenomenem popkulturowym – nie tylko łączy świat muzyki i sportu, ale też przyciąga miliony fanów na całym świecie.

Tagi


Popularne newsy

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Polecane

CGM
Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewyk ...

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej"

2 minuty temu

CGM
16-latek skazany w Niemczech za wspieranie planowanego ataku terrorystycznego na koncercie Taylor Swift

16-latek skazany w Niemczech za wspieranie planowanego ataku terroryst ...

Nastolatek, pochodzący z Syrii, miał od dawna sympatyzować z ideologią ISIS

1 godzinę temu

CGM
Brat Noela i Liama Gallagherów oskarżony o gwałt i napaść seksualną. Paul Gallagher stanął przed sądem

Brat Noela i Liama Gallagherów oskarżony o gwałt i napaść seksualną. P ...

59-latek został w lipcu formalnie oskarżony przez Scotland Yard

1 godzinę temu

CGM
Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To ...

Raper pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z gwiazdorem

1 godzinę temu

CGM
Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasis

Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasi ...

Po 30 latach Oasis nadal kryją w sobie tajemnice.

10 godzin temu

CGM
Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jeżeli pytasz mnie konkretnie, czy siebie lubię – nie. Nienawidzę siebie”.

Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jeżeli pytasz mnie kon ...

Lider Ich Troje gościem Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego

10 godzin temu