Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift i Travisowi Kelce zaręczyn

„Traylor! Tak ich nazywamy” – raper świętuje miłość pary
Podczas koncertu w Kansas City Lil Wayne zrobił niespodziewaną przerwę w swoim występie, by pogratulować Taylor Swift i Travisowi Kelce z okazji ich świeżych zaręczyn.
Raper, ubrany w strój ozdobiony sercami, zwrócił się do publiczności:
„I’m dressed in spirit. In the spirit of my man Travis and my girl, you already know, Taylor. Traylor! That’s what we call them. Congratulations.”
Zaręczyny Swift i Kelce – ikona popu i gwiazda NFL
Taylor Swift i Travis Kelce ogłosili zaręczyny 26 sierpnia 2025 roku, publikując romantyczne zdjęcia w ogrodzie. Para jest razem od 2023 roku i od tego czasu ich związek budzi ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie.
Album „The Life Of A Showgirl” i podcast „New Heights”
Radosne wieści o zaręczynach zbiegły się w czasie z ogłoszeniem nowego, 12. albumu Taylor Swift pt. „The Life Of A Showgirl”, współprodukowanego przez Maxa Martina i Shellbacka. Artystka ujawniła tracklistę, na której znalazła się m.in. kolaboracja z Sabriną Carpenter.
W rozmowie w podcaście „New Heights”, prowadzonym przez braci Kelce, Travis wyznał, jak bardzo podziwia determinację Swift podczas trzygodzinnych koncertów w ramach „Eras Tour”.
Miłość na oczach świata
Swift była obecna na ostatnich dwóch Super Bowl, wspierając Kelce i przyciągając rekordową widownię. Relacja tej pary stała się fenomenem popkulturowym – nie tylko łączy świat muzyki i sportu, ale też przyciąga miliony fanów na całym świecie.