Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift i Travisowi Kelce zaręczyn

Zaręczyny Swift i Kelce – ikona popu i gwiazda NFL

Taylor Swift i Travis Kelce ogłosili zaręczyny 26 sierpnia 2025 roku, publikując romantyczne zdjęcia w ogrodzie. Para jest razem od 2023 roku i od tego czasu ich związek budzi ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie.

Album „The Life Of A Showgirl” i podcast „New Heights”

Radosne wieści o zaręczynach zbiegły się w czasie z ogłoszeniem nowego, 12. albumu Taylor Swift pt. „The Life Of A Showgirl”, współprodukowanego przez Maxa Martina i Shellbacka. Artystka ujawniła tracklistę, na której znalazła się m.in. kolaboracja z Sabriną Carpenter.

W rozmowie w podcaście „New Heights”, prowadzonym przez braci Kelce, Travis wyznał, jak bardzo podziwia determinację Swift podczas trzygodzinnych koncertów w ramach „Eras Tour”.

Miłość na oczach świata

Swift była obecna na ostatnich dwóch Super Bowl, wspierając Kelce i przyciągając rekordową widownię. Relacja tej pary stała się fenomenem popkulturowym – nie tylko łączy świat muzyki i sportu, ale też przyciąga miliony fanów na całym świecie.