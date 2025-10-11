Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów

Specyfikacja luksusowego pojazdu

Chociaż Swizz nie potwierdził dokładnego modelu – wydaje się nim być Brabus XLP 900 6×6, znany też jako „Superblack”, oparty na Mercedesie-AMG G 63. Model ten na rynku wtórnym wyceniany jest na około 1,6 miliona dolarów, a w przypadku tego prezentu jego wartość sięga 1,8 miliona dolarów.

Wieloletnia przyjaźń i współpraca

Swizz Beatz i Lil Wayne współpracują od 1999 roku, gdy obaj byli młodszymi członkami swoich ekip – Ruff Ryders i Cash Money. Na przestrzeni lat stworzyli kilka utworów razem, w tym wspólny numer z 2018 roku „Uproar”, który sprawił trochę artystycznych napięć między nimi.

Swizz wspominał w podcaście Hot Boxin’, że Wayne początkowo nie był zadowolony z niektórych zmian wokalnych w tym utworze. Jednak ostatecznie udało im się dojść do porozumienia i nagranie odniosło sukces.

Historia wspólnych projektów

W 2011 roku Wayne krytykował wyciek wspólnego utworu z Swizz Beatzem „Dear Anne”, nie ze względu na producenta, lecz teksty w nim zawarte. Artysta podkreślił, że jako perfekcjonista nie chciał korzystać ze starych wersów, które nie spełniały jego standardów.