Szukaj
CGM

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów

Niezwykły prezent urodzinowy

2025.10.11

opublikował:

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów

foto: mat. pras.

Lil Wayne sprawił producentowi niezwykle drogi i luksusowy prezent – na 47. uordziny Swizz Beatz otrzymał od rapera Mercedesa Brabusa 6×6, wartego około 1,8 miliona dolarów. Swizz Beatz podzielił się swoją radością w mediach społecznościowych, pokazując moment dostawy samochodu.

„To prezent wart ponad milion dolarów, nie mylcie się” – powiedział producent. – „Dziękuję, bracie. Kocham cię i doceniam to.”

Swizz wyjaśnił, że samochód wykorzysta go do rodzinnych wyjazdów na camping, co jest jego ulubioną formą spędzania czasu z bliskimi.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Swizz Beatz (@therealswizzz)

Specyfikacja luksusowego pojazdu

Chociaż Swizz nie potwierdził dokładnego modelu – wydaje się nim być Brabus XLP 900 6×6, znany też jako „Superblack”, oparty na Mercedesie-AMG G 63. Model ten na rynku wtórnym wyceniany jest na około 1,6 miliona dolarów, a w przypadku tego prezentu jego wartość sięga 1,8 miliona dolarów.

Wieloletnia przyjaźń i współpraca

Swizz Beatz i Lil Wayne współpracują od 1999 roku, gdy obaj byli młodszymi członkami swoich ekip – Ruff Ryders i Cash Money. Na przestrzeni lat stworzyli kilka utworów razem, w tym wspólny numer z 2018 roku „Uproar”, który sprawił trochę artystycznych napięć między nimi.

Swizz wspominał w podcaście Hot Boxin’, że Wayne początkowo nie był zadowolony z niektórych zmian wokalnych w tym utworze. Jednak ostatecznie udało im się dojść do porozumienia i nagranie odniosło sukces.

Historia wspólnych projektów

W 2011 roku Wayne krytykował wyciek wspólnego utworu z Swizz Beatzem „Dear Anne”, nie ze względu na producenta, lecz teksty w nim zawarte. Artysta podkreślił, że jako perfekcjonista nie chciał korzystać ze starych wersów, które nie spełniały jego standardów.

Tagi


Popularne newsy

Bracia raperzy z Opola oskarżeni o próbę zabójstwa 20-latka maczetą
NEWS

Bracia raperzy z Opola oskarżeni o próbę zabójstwa 20-latka maczetą

Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku
NEWS

Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera
NEWS

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”
NEWS

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”
NEWS

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood
NEWS

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood

D4vd przepisał swoje domy w Teksasie na matkę. Trwające śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas
NEWS

D4vd przepisał swoje domy w Teksasie na matkę. Trwające śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas

Polecane

CGM
ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

Raper podkreśla wagę ojcostwa

2 godziny temu

CGM
Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w We ...

Legendarny wokalista Motörhead zostanie upamiętniony

5 godzin temu

CGM
Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia ...

Od fanki do przyjaciółki

6 godzin temu

CGM
Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku

Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku

Nowa płyta Eminema tuż za rogiem

7 godzin temu

CGM
Azealia Banks krytykuje album Beyonce: „Udaje, że jest biała”

Azealia Banks krytykuje album Beyonce: „Udaje, że jest biała”

Raperka komentuje album Beyonce

8 godzin temu

CGM
Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy z ...

Koniec współpracy Jana Benedeka z T.Love

9 godzin temu