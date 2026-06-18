Lil Nas X: „Jestem czarnym gejem, a do tego mam chorobę afektywną dwubiegunową. To ekstremalnie trudny tryb”

Lil Nas X przekazał fanom ważne informacje dotyczące swojego zdrowia psychicznego. Artysta ujawnił, że przez ostatnie miesiące skupiał się na leczeniu, terapii oraz pracy nad sobą po trudnych wydarzeniach, które odbiły się szerokim echem w mediach.

W opublikowanym nagraniu raper przyznał, że korzystał z pomocy specjalistów, uczestniczył w terapii oraz przebywał w ośrodku leczenia. Jak sam podkreślił, dziś znajduje się w znacznie lepszym miejscu niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej

Podczas swojej wypowiedzi Lil Nas X otwarcie mówił również o diagnozie – raper cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Artysta z charakterystycznym dla siebie dystansem stwierdził, że życie postawiło przed nim wiele wyzwań.

Mimo trudności podkreślił, że proces leczenia przynosi efekty, a on sam nauczył się zwalniać tempo, spędzać więcej czasu z rodziną oraz doceniać codzienne chwile.

Burzliwy rok w życiu gwiazdy

Ostatnie miesiące były dla muzyka wyjątkowo trudne. W ubiegłym roku Lil Nas X trafił na pierwsze strony gazet po incydencie, który zakończył się interwencją służb i hospitalizacją.

Wydarzenie wywołało ogromne zainteresowanie mediów i fanów, a sam artysta zdecydował się później na podjęcie profesjonalnego leczenia poza miejscem zamieszkania.

Po zakończeniu terapii raper konsekwentnie pracował nad swoim zdrowiem psychicznym, realizując zalecenia lekarzy oraz specjalistów.

Nowy rozdział w karierze Lil Nas X

Choć przez długi czas pozostawał poza światłem reflektorów, wszystko wskazuje na to, że gwiazda powoli wraca do aktywności zawodowej. W swoim najnowszym oświadczeniu zasugerował, że pracuje nad nową muzyką, która może trafić do fanów już w najbliższych miesiącach.

Dla wielu słuchaczy jest to dobra wiadomość. Lil Nas X od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych artystów młodego pokolenia, a jego utwory zdobywają setki milionów odtworzeń na platformach streamingowych.

Od „Old Town Road” do światowej sławy

Kariera rapera nabrała tempa za sprawą hitu Old Town Road, który stał się jednym z największych fenomenów muzycznych ostatnich lat. Później artysta potwierdził swoją pozycję dzięki kolejnym przebojom, takim jak:

MONTERO (Call Me By Your Name)

Industry Baby

That’s What I Want

Dziś fani mają nadzieję, że po okresie leczenia i pracy nad sobą muzyk wróci na scenę z nową energią.

Fani wspierają rapera

Po publikacji najnowszego nagrania media społecznościowe zalała fala wsparcia. Internauci chwalą artystę za szczerość i otwarte mówienie o problemach zdrowia psychicznego, które wciąż pozostają tematem trudnym dla wielu osób.

Sam Lil Nas X podkreśla, że obecnie skupia się przede wszystkim na zdrowiu, rodzinie oraz dalszym rozwoju osobistym. Jednocześnie zapewnia, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w muzyce.