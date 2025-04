Lil Baby zagra w Polsce. Koncert w Łodzi w ramach WHAM WORLD TOUR 2025

Już 10 września 2025 roku Lil Baby wystąpi na żywo w Polsce! Koncert odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi i będzie częścią globalnej trasy koncertowej WHAM WORLD TOUR 2025, obejmującej Amerykę Północną, Europę, Australię i Nową Zelandię.

Lil Baby – koncert w Atlas Arenie już 10.09.2025

To pierwsza tak duża solowa trasa Lil Baby’ego od lat – WHAM WORLD TOUR 2025 to wydarzenie promujące jego najnowszy, czwarty album studyjny „WHAM [Who Hard As Me]”, który ukazał się 3 stycznia 2025 roku i natychmiast trafił na 1. miejsce listy Billboard 200.

Album „WHAM” to potwierdzenie dominacji Lil Baby’ego w światowym hip-hopie – raper ponownie zajął szczyty list Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums i Top Rap Albums. Teraz nadchodzi do Polski, by zagrać dla tysięcy fanów w łódzkiej Atlas Arenie.

Najważniejsze informacje:

📍 Miejsce: Atlas Arena, Łódź

📅 Data: 10 września 2025 (środa)

🎟️ Przedsprzedaż Ticketmaster: 5 maja 2025, godz. 11:00

🎟️ Sprzedaż ogólna: 6 maja 2025, godz. 11:00

👑 Trasa: WHAM WORLD TOUR 2025

🎤 Promowany album: WHAM [Who Hard As Me]