Lider Måneskin potwierdził zaręczyny z Dove Cameron wspólnym zdjęciem na Instagramie

Damiano David pokazał zdjęcie swojej wybranki z pierścionkiem zaręczynowym

2026.01.04

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Damiano David oraz Dove Cameron ogłosili światu radosną nowinę – para jest zaręczona. Muzyk opublikował na Instagramie romantyczne zdjęcia z ukochaną, prezentując przy okazji imponujący pierścionek zaręczynowy.

Spekulacje mediów znalazły finał

Już w październiku media zaczęły spekulować o możliwych zaręczynach Damiano Davida i Dove Cameron. Paparazzi przyłapali aktorkę z efektowną biżuterią na palcu, a anonimowi informatorzy sugerowali, że para planuje wspólną przyszłość. Wówczas jednak zakochani milczeli, podsycając jedynie ciekawość fanów.

Instagramowe zdjęcia i symboliczny podpis

W sobotę Damiano David postanowił uciąć wszelkie domysły. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiła się seria czułych zdjęć z Dove Cameron. Uwagę fanów natychmiast przykuł pierścionek zaręczynowy, który aktorka dumnie zaprezentowała przed obiektywem.

„To będzie piękny rok” – napisał muzyk, dodając emotki serca i pierścionka. Choć para nie zdradziła dokładnej daty zaręczyn, przekaz był jednoznaczny.

Od Eurowizji do wielkiej miłości

Damiano David zdobył światową sławę w 2021 roku, gdy wraz z zespołem Måneskin wygrał Konkurs Piosenki Eurowizji. Od tego momentu jego życie prywatne znalazło się pod lupą mediów. Wcześniej był związany z influencerką Giorgią Soleri, jednak ten związek zakończył się w atmosferze plotek i kontrowersji.

Nowy rozdział w życiu uczuciowym artysta rozpoczął u boku Dove Cameron – amerykańskiej aktorki i piosenkarki, znanej m.in. z produkcji Disneya. Ich relacja od początku budziła ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

Fani nie kryją wzruszenia

Pod postem Damiano Davida szybko pojawiły się tysiące komentarzy z gratulacjami. Internauci nie szczędzili ciepłych słów, nazywając parę „idealnym dopasowaniem” i „najpiękniejszą parą show-biznesu”. Wielu fanów już teraz zapowiada, że z niecierpliwością czeka na ślub zakochanych.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Damiano David (@damianodavid)

