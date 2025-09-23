Lenny Kravitz świętuje 30-lecie albumu „Circus” rozbudowaną reedycją

fot. mat. pras.

Lenny Kravitz świętuje 30. rocznicę swojego przełomowego, czwartego albumu studyjnego „Circus”, wydając nową, cyfrową edycję deluxe. Wydawnictwo wzbogacono o 13 dodatkowych utworów, które wcześniej nie były dostępne w serwisach streamingowych.

Wśród niepublikowanych wcześniej nagrań znalazła się akustyczna wersja tytułowego „Circus”, a także koncertowe wykonania klasyków takich jak „Are You Gonna Go My Way”, „Let Love Rule”, „Always on the Run” i innych. Wydanie obejmuje też trzy poszukiwane przez fanów studyjne nagrania – „Another Life”, „Confused” i „Is It Me, Is It You?”, które wcześniej ukazały się jedynie na limitowanej 10-calowej EP-ce (oraz na winylowym wznowieniu albumu w 2018 r.), ale nigdy dotąd nie trafiły na platformy streamingowe. Dzięki temu Kravitz prezentuje najbardziej kompletne wydanie „Circus” i twórczo podsumowuje tamten intensywny okres.

Czas przełomu

– „Circus” był przełomowym i niezwykle dynamicznym czasem w moim życiu – powiedział Lenny Kravitz o tym wyjątkowym albumie. – Moje doświadczenia rozwijały się w wielu kierunkach, co bezpośrednio wpłynęło na muzykę – dodał.

Kravitz wydał „Circus” 12 września 1995 r. Album zadebiutował na dziesiątym miejscu listy Billboard 200, zapewniając mu pierwszy w karierze album w Top 10 w Stanach Zjednoczonych. Dzięki takim utworom jak „Rock And Roll Is Dead”, „Tunnel Vision” i „Can’t Get You Off My Mind”, płyta pokryła się złotem w USA. Kravitz ponownie pełnił rolę producenta, sam pisał piosenki i grał na różnych instrumentach. Na oryginalnym wydaniu stworzył jedenaście hymnów łączących nieziemski funk, potężny rock’n’roll oraz soul z elementami psychodelii i niezwykłą energią. Dowodem trwałego wpływu albumu są setki milionów jego odtworzeń w serwisach streamingowych.

Lenny Kravitz – „Circus” – lista utworów:

Oryginalny album:

1. Rock And Roll Is Dead

2. Circus

3. Beyond The 7th Sky

4. Tunnel Vision

5. Can’t Get You Off My Mind

6. Magdalene

7. God Is Love

8. Thin Ice

9. Don’t Go And Put A Bullet In Your Head

10. In My Life Today

11. The Resurrection

Utwory dodatkowe:

12. Another Life

13. Confused

14. Is It Me, Is It You?

15. Circus (Acoustic Version)

16. Tunnel Vision (live)

17. Are You Gonna Go My Way (live)

18. Can’t Get You Off My Mind (live)

19. Let Love Rule (live)

20. Fields Of Joy (live)

21. The Resurrection (live)

22. Stop Draggin’ Around (live)

23. Always On The Run (live)

24. Sister (live)