Kurt Cobain został zamordowany? Eksperci wskazują na nowe dowody

Śmierć legendy Nirvany ponownie pod lupą

2026.02.11

foto: Frank Micelotta

Po ponad 30 latach od śmierci Kurta Cobaina sprawa ponownie budzi ogromne emocje. Prywatny zespół ekspertów medycyny sądowej twierdzi, że lider Nirvany mógł paść ofiarą zabójstwa, a nie – jak oficjalnie uznano w 1994 roku – popełnić samobójstwo. Nowe analizy wywołały burzliwą debatę w mediach i wśród fanów na całym świecie.

Śmierć Kurta Cobaina – oficjalna wersja wydarzeń

Kurt Cobain zmarł 5 kwietnia 1994 roku w swoim domu w Seattle. Przyczyną śmierci był postrzał z 20-kalibrowej strzelby Remington Model 11. Biuro koronera hrabstwa King uznało wówczas, że artysta popełnił samobójstwo.

Tragiczna śmierć 27-letniego muzyka wstrząsnęła światem i na zawsze zapisała się w historii muzyki. Cobain dołączył do tzw. „Klubu 27”, a jego odejście stało się jednym z najbardziej dyskutowanych wydarzeń w historii rocka.

Nowa analiza autopsji. „To zabójstwo”?

W 2026 roku prywatny zespół specjalistów z zakresu medycyny sądowej ponownie przeanalizował dokumentację z sekcji zwłok oraz materiały z miejsca zdarzenia. Do grupy dołączył m.in. Brian Burnett – ekspert zajmujący się przypadkami przedawkowań połączonych z urazami postrzałowymi.

Badaczka Michelle Wilkins ujawniła, że po trzech dniach analizy Burnett miał stwierdzić: „To zabójstwo. Musimy coś z tym zrobić”.

Zdaniem ekspertów w dokumentacji medycznej znajdują się elementy, które nie pasują do natychmiastowej śmierci w wyniku strzału z broni palnej.

Argumenty ekspertów: przedawkowanie i upozorowana scena?

Zespół wskazał dziesięć elementów, które – ich zdaniem – mogą sugerować zabójstwo Kurta Cobaina. Wśród nich znalazły się:

  • obecność płynu w płucach,

  • wylewy krwawe w oczach,

  • uszkodzenia mózgu i wątroby,

  • brak krwi w drogach oddechowych,

  • nienaturalnie czysta dłoń muzyka,

  • pozycja ciała i ułożenie broni,

  • położenie łuski niezgodne z typowym wyrzutem.

Eksperci sugerują, że Cobain mógł najpierw zostać doprowadzony do przedawkowania heroiny, co doprowadziło do niedotlenienia organizmu. Następnie – według tej hipotezy – miał zostać śmiertelnie postrzelony, a scena została upozorowana na samobójstwo.

Badacze podkreślają, że martwica mózgu i wątroby jest charakterystyczna dla przedawkowania, a nie dla natychmiastowej śmierci postrzałowej.

Kontrowersje wokół listu pożegnalnego

Wątpliwości wzbudził również list pożegnalny Kurta Cobaina. Według Michelle Wilkins górna część notatki dotyczyła odejścia z zespołu Nirvana, natomiast cztery ostatnie linijki miały zostać zapisane innym stylem – większym i bardziej chaotycznym pismem.

Eksperci nie wskazują konkretnych podejrzanych, ale apelują o ponowną, transparentną analizę materiału dowodowego.

„Jeśli się mylimy, po prostu nam to udowodnijcie” – podkreślają.

Stanowisko władz: brak podstaw do wznowienia śledztwa

Biuro koronera hrabstwa King oraz policja w Seattle pozostają nieugięte. Rzecznik poinformował, że autopsja została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami, a nowe dowody nie uzasadniają ponownego otwarcia sprawy.

Wnioski o wznowienie śledztwa zostały odrzucone, a oficjalna wersja wydarzeń pozostaje niezmieniona.

Śmierć Kurta Cobaina wciąż budzi emocje

Niezależnie od stanowiska władz, temat śmierci Kurta Cobaina ponownie rozpala internet i media. Dla fanów Nirvany każda nowa informacja to powód do ponownego analizowania szczegółów tragedii sprzed lat.

Czy sprawa zostanie kiedyś ponownie otwarta? Na razie pozostaje jedną z największych zagadek w historii muzyki rockowej.

