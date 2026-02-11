Kurt Cobain został zamordowany? Eksperci wskazują na nowe dowody

Po ponad 30 latach od śmierci Kurta Cobaina sprawa ponownie budzi ogromne emocje. Prywatny zespół ekspertów medycyny sądowej twierdzi, że lider Nirvany mógł paść ofiarą zabójstwa, a nie – jak oficjalnie uznano w 1994 roku – popełnić samobójstwo. Nowe analizy wywołały burzliwą debatę w mediach i wśród fanów na całym świecie.
Śmierć Kurta Cobaina – oficjalna wersja wydarzeń
Kurt Cobain zmarł 5 kwietnia 1994 roku w swoim domu w Seattle. Przyczyną śmierci był postrzał z 20-kalibrowej strzelby Remington Model 11. Biuro koronera hrabstwa King uznało wówczas, że artysta popełnił samobójstwo.
Tragiczna śmierć 27-letniego muzyka wstrząsnęła światem i na zawsze zapisała się w historii muzyki. Cobain dołączył do tzw. „Klubu 27”, a jego odejście stało się jednym z najbardziej dyskutowanych wydarzeń w historii rocka.
Nowa analiza autopsji. „To zabójstwo”?
W 2026 roku prywatny zespół specjalistów z zakresu medycyny sądowej ponownie przeanalizował dokumentację z sekcji zwłok oraz materiały z miejsca zdarzenia. Do grupy dołączył m.in. Brian Burnett – ekspert zajmujący się przypadkami przedawkowań połączonych z urazami postrzałowymi.
Badaczka Michelle Wilkins ujawniła, że po trzech dniach analizy Burnett miał stwierdzić: „To zabójstwo. Musimy coś z tym zrobić”.
Zdaniem ekspertów w dokumentacji medycznej znajdują się elementy, które nie pasują do natychmiastowej śmierci w wyniku strzału z broni palnej.
Argumenty ekspertów: przedawkowanie i upozorowana scena?
Zespół wskazał dziesięć elementów, które – ich zdaniem – mogą sugerować zabójstwo Kurta Cobaina. Wśród nich znalazły się:
obecność płynu w płucach,
wylewy krwawe w oczach,
uszkodzenia mózgu i wątroby,
brak krwi w drogach oddechowych,
nienaturalnie czysta dłoń muzyka,
pozycja ciała i ułożenie broni,
położenie łuski niezgodne z typowym wyrzutem.
Eksperci sugerują, że Cobain mógł najpierw zostać doprowadzony do przedawkowania heroiny, co doprowadziło do niedotlenienia organizmu. Następnie – według tej hipotezy – miał zostać śmiertelnie postrzelony, a scena została upozorowana na samobójstwo.
Badacze podkreślają, że martwica mózgu i wątroby jest charakterystyczna dla przedawkowania, a nie dla natychmiastowej śmierci postrzałowej.
Kontrowersje wokół listu pożegnalnego
Wątpliwości wzbudził również list pożegnalny Kurta Cobaina. Według Michelle Wilkins górna część notatki dotyczyła odejścia z zespołu Nirvana, natomiast cztery ostatnie linijki miały zostać zapisane innym stylem – większym i bardziej chaotycznym pismem.
Eksperci nie wskazują konkretnych podejrzanych, ale apelują o ponowną, transparentną analizę materiału dowodowego.
„Jeśli się mylimy, po prostu nam to udowodnijcie” – podkreślają.
Stanowisko władz: brak podstaw do wznowienia śledztwa
Biuro koronera hrabstwa King oraz policja w Seattle pozostają nieugięte. Rzecznik poinformował, że autopsja została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami, a nowe dowody nie uzasadniają ponownego otwarcia sprawy.
Wnioski o wznowienie śledztwa zostały odrzucone, a oficjalna wersja wydarzeń pozostaje niezmieniona.
Śmierć Kurta Cobaina wciąż budzi emocje
Niezależnie od stanowiska władz, temat śmierci Kurta Cobaina ponownie rozpala internet i media. Dla fanów Nirvany każda nowa informacja to powód do ponownego analizowania szczegółów tragedii sprzed lat.
Czy sprawa zostanie kiedyś ponownie otwarta? Na razie pozostaje jedną z największych zagadek w historii muzyki rockowej.