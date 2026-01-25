Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30

fot. mat. pras.

Organizacja FAME MMA oficjalnie potwierdziła jeden z najbardziej wyczekiwanych pojedynków ostatnich miesięcy. Podczas gali FAME 30, która odbędzie się 21 marca 2026 roku w Gliwicach, do klatki wejdą Akop Szostak oraz Jakub „Kubańczyk” Flas. Starcie odbędzie się na zasadach boksu i już teraz zapowiadane jest jako jedna z głównych walk wieczoru.

Akop Szostak wraca po długiej przerwie

Dla Akopa Szostaka będzie to powrót do walk po blisko pięciu latach przerwy. Ostatni raz były zawodnik KSW pojawił się w klatce w lipcu 2021 roku podczas gali KSW 62, gdzie przegrał w zaledwie 45 sekund z Szymonem Kołeckim.

Wcześniej Szostak rywalizował na największych polskich galach MMA, takich jak KSW, FEN czy EFM Show. Na swoim koncie ma zwycięstwa m.in. z Januszem Dylewskim, Łukaszem Borowskim, Wojciechem Balejką oraz Radosławem Słodkiewiczem, a porażki poniósł w starciach z Tyberiuszem Kowalczykiem, Martinem Chudejem i Erko Junem.

Powrót do rywalizacji w formule freak fightów budzi ogromne emocje, zwłaszcza że Szostak zdecydował się na formułę bokserską, która – jak sam przyznaje – najlepiej odpowiada jego stylowi.

Kubańczyk – niepokonany w FAME MMA

Jakub „Kubańczyk” Flas to postać doskonale znana fanom FAME MMA. Raper ma na swoim koncie cztery zawodowe pojedynki i pozostaje niepokonany.

Zadebiutował w czerwcu 2019 roku na FAME 4, gdzie w pierwszej rundzie znokautował Michała Barona. Kolejne walki również kończył zwycięsko:

FAME 6 (2020) – wygrana z Mateuszem Łapotem w pierwszej rundzie,

FAME 9 (2021) – zwycięstwo nad Marcinem Malczyńskim ,

FAME Friday Arena 1 (2023) – wygrana niejednogłośną decyzją sędziów z Alberto Simao.

Powrót Kubańczyka do klatki po dłuższej przerwie od walki tylko zwiększa zainteresowanie tym pojedynkiem.

Długo wyczekiwana konfrontacja

Do tej walki mogło dojść już wcześniej. Jak ujawnił Kubańczyk w programie „Freak Show”, organizacja FAME MMA rozważała zestawienie go z Akopem Szostakiem po jego udziale w reality show. Wówczas jednak do pojedynku nie doszło.

Sytuacja zmieniła się podczas gali FAME 29 w Tarnowie, gdzie obaj zawodnicy stanęli twarzą w twarz w klatce. Napięcie było wyraźnie wyczuwalne, a reakcja kibiców tylko utwierdziła federację w decyzji o zakontraktowaniu tej walki.

Ostre zapowiedzi przed FAME 30

Obaj zawodnicy nie szczędzą mocnych słów. Kubańczyk zapowiedział, że choć formuła bokserska została wybrana przez Szostaka, nie zamierza się wycofywać ani szukać wymówek.

– Cieszę się, że w końcu dochodzi do tego pojedynku. Mamy sobie coś do wyjaśnienia. Akop wybrał boks, ale powiedziałem, że nie będę się mazał – podkreślił raper. Szostak również zapowiada bezkompromisową walkę: – Nie przyszliśmy tu gadać, tylko się bić. Jesteśmy mężczyznami, wyjaśnijmy to w klatce.

Takie deklaracje tylko podgrzewają atmosferę przed galą w Gliwicach.