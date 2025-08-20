Książka, w której ujawniono, że Freddie Mercury miał córkę, powstała na podstawie 17 pamiętników gwiazdora

foto: Entertainment Weekly

Największy sekret Freddiego Mercury’ego ujawniony w nowej książce „Kocham, Freddie”

Już 10 września 2025 roku ukaże się książka „Kocham, Freddie” autorstwa Lesley-Ann Jones, znanej dziennikarki muzycznej i biografki. Publikacja od miesięcy budzi ogromne zainteresowanie, ponieważ ma ujawnić największy sekret Freddiego Mercury’ego, wokalisty zespołu Queen. Książka opiera się na nieznanych dotąd źródłach i zapiskach samego artysty, a jej premiera może być jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie muzyki rockowej.

17 notesów Mercury’ego – bezcenne źródło wiedzy

Podstawą biografii są aż 17 ręcznie pisanych pamiętników Freddiego Mercury’ego, które prowadził od połowy lat 70. aż do kilku tygodni przed swoją śmiercią w 1991 roku. Notatki te rzucają nowe światło na życie prywatne i zawodowe muzyka. Czytelnicy znajdą tam zapisy dotyczące dzieciństwa, relacji rodzinnych, inspiracji artystycznych, a także lęków i największych pragnień artysty.

Kontrowersja: Freddie Mercury miał córkę?

Największym zaskoczeniem książki jest informacja, że Freddie Mercury mógł mieć córkę. Według autorki, dziecko urodziło się w 1976 roku w wyniku romansu Mercury’ego z żoną bliskiego przyjaciela. Dziewczynka, dziś 48-letnia kobieta, w książce przedstawiana jest jako „B”.

Co istotne, Mercury miał utrzymywać z nią kontakt przez lata, a nawet przekazać jej swoje pamiętniki. To odkrycie całkowicie zmienia dotychczasowy obraz życia prywatnego muzyka, który dla wielu fanów pozostawał tajemnicą.

Kim jest „B”?

Postać „B” to lekarz, który zdecydował się przerwać milczenie i ujawnić prawdę o swoim ojcu. W książce podkreśla, że przez dekady jego najbliżsi znajomi ukrywali tę informację z lojalności wobec Mercury’ego. „B” zaznacza:

„Po ponad trzech dekadach kłamstw, domysłów i przeinaczeń, nadszedł czas, by pozwolić Freddiemu przemówić. Ci, którzy wiedzieli o moim istnieniu, zachowali jego największy sekret z lojalności wobec niego.”

Książka, która wstrząśnie światem muzyki

„Kocham, Freddie” to nie tylko biografia – to publikacja, która może wywołać rewolucję w postrzeganiu Freddiego Mercury’ego. Do tej pory jego życie prywatne było owiane tajemnicą, a oficjalne informacje ograniczały się do kilku znanych wątków, jak związek z Mary Austin czy relacje z Jimem Huttonem.

Nowe fakty, poparte notatnikami i relacją córki, stanowią materiał, jakiego nigdy wcześniej nie ujawniono. To książka, którą musi przeczytać każdy fan Queen i historii rocka.

Premiera w Polsce

Polska premiera książki „Kocham, Freddie” zaplanowana jest na 10 września 2025 roku. Wydawnictwo SQN już uruchomiło przedsprzedaż, dzięki czemu fani mogą jako pierwsi zapoznać się z biografią, która budzi ogromne emocje jeszcze przed wydaniem.