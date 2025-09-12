Krystian Ochman szczerze o Blance w „The Voice Kids”: „Może czasem brakuje umiejętności wokalnych”

fot. mat. pras.

Krystian Ochman, zwycięzca „The Voice of Poland” i reprezentant Polski na Eurowizji 2022, skomentował decyzję o powołaniu Blanki jako jurorki w programie „The Voice Kids”. Choć piosenkarz docenił karierę młodej gwiazdy, nie ukrywa, że ma pewne wątpliwości co do jej warsztatu wokalnego.

Ochman o karierze Blanki po Eurowizji

Krystian Ochman i Blanka mają wspólne doświadczenie – oboje reprezentowali Polskę na Eurowizji. On w 2022 roku zajął 12. miejsce, ona rok później – 19.

W rozmowie ze Światem Gwiazd Ochman przyznał, że Blanka doskonale wykorzystała swoje pięć minut po Eurowizji.

„Moim zdaniem Blanka wspaniale prowadzi swoją karierę po tej Eurowizji. Nie wiem, czy ona, czy jej team, ale naprawdę wykorzystali to i wspaniale idzie w takim kierunku. Czy pasuje do bycia jurorem w takim programie? To już zależy od ludzi. Moim zdaniem… ja o tym nie myślę. Jakby ktoś mi zaproponował, to chyba bym poszedł, więc nie dziwię się jej, że poszła. Będzie miała fajnie z Cleo, tylko trochę będzie szkoda Thomsona i Barona” – wyznał.

„Może czasem brakuje jej umiejętności wokalnych”

Choć Ochman nie ukrywa, że rozumie decyzję Blanki, to jednak zaznaczył, że jej wokal nie jest najmocniejszą stroną.

„Życzę jej jak najlepiej, tylko bym powiedział, że może czasem brakuje umiejętności wokalnych. Jak ktoś jest jurorem w takim miejscu, i są młodsi, i starsi, i chcą coś osiągnąć (…) ja jestem ciekawy, co ona będzie mówiła” – podkreślił.

Ochman kibicuje Blance w „The Voice Kids”

Pomimo krytycznych słów, Krystian Ochman nie odmawia Blance energii i charyzmy, które – jego zdaniem – przydadzą się w programie.