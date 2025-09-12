Szukaj
CGM

Krystian Ochman szczerze o Blance w „The Voice Kids”: „Może czasem brakuje umiejętności wokalnych”

Muzyk ma pewne wątpliwości co do jej warsztatu wokalnego Blanki

2025.09.12

opublikował:

Krystian Ochman szczerze o Blance w „The Voice Kids”: „Może czasem brakuje umiejętności wokalnych”

fot. mat. pras.

Krystian Ochman, zwycięzca „The Voice of Poland” i reprezentant Polski na Eurowizji 2022, skomentował decyzję o powołaniu Blanki jako jurorki w programie „The Voice Kids”. Choć piosenkarz docenił karierę młodej gwiazdy, nie ukrywa, że ma pewne wątpliwości co do jej warsztatu wokalnego.

Ochman o karierze Blanki po Eurowizji

Krystian Ochman i Blanka mają wspólne doświadczenie – oboje reprezentowali Polskę na Eurowizji. On w 2022 roku zajął 12. miejsce, ona rok później – 19.

W rozmowie ze Światem Gwiazd Ochman przyznał, że Blanka doskonale wykorzystała swoje pięć minut po Eurowizji.

„Moim zdaniem Blanka wspaniale prowadzi swoją karierę po tej Eurowizji. Nie wiem, czy ona, czy jej team, ale naprawdę wykorzystali to i wspaniale idzie w takim kierunku. Czy pasuje do bycia jurorem w takim programie? To już zależy od ludzi. Moim zdaniem… ja o tym nie myślę. Jakby ktoś mi zaproponował, to chyba bym poszedł, więc nie dziwię się jej, że poszła. Będzie miała fajnie z Cleo, tylko trochę będzie szkoda Thomsona i Barona” – wyznał.

 

„Może czasem brakuje jej umiejętności wokalnych” 

Choć Ochman nie ukrywa, że rozumie decyzję Blanki, to jednak zaznaczył, że jej wokal nie jest najmocniejszą stroną.

„Życzę jej jak najlepiej, tylko bym powiedział, że może czasem brakuje umiejętności wokalnych. Jak ktoś jest jurorem w takim miejscu, i są młodsi, i starsi, i chcą coś osiągnąć (…) ja jestem ciekawy, co ona będzie mówiła” – podkreślił.

Ochman kibicuje Blance w „The Voice Kids”

Pomimo krytycznych słów, Krystian Ochman nie odmawia Blance energii i charyzmy, które – jego zdaniem – przydadzą się w programie.

„To nie znaczy, że to zła decyzja. Ja bym na jej miejscu na to nie patrzył – dużo zarobi, więc jest dobrze” – powiedział z uśmiechem.

„Młoda, piękna, zrobiła bardzo dużo w ciągu ostatnich lat. Dużo energii potrzeba jest w takich programach” – dodał Ochman.

Tagi


Popularne newsy

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko
NEWS

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało
NEWS

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych
NEWS

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie
NEWS

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie

Sokół wraca na kanał Step Records
NEWS

Sokół wraca na kanał Step Records

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku
NEWS

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku

Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil
NEWS

Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil

Polecane

CGM
Margaret krytycznie o muzyce influencerów: „Mam niezgodę na to”

Margaret krytycznie o muzyce influencerów: „Mam niezgodę na to”

Piosenkarka zwróciła uwagę na dysproporcje w branży muzycznej

1 godzinę temu

CGM
Imponujące grono gości w specjalnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”

Imponujące grono gości w specjalnym odcinku „Tańca z Gwiazdami&# ...

Producenci zapowiadają udział uczestników z 30 edycji programu.

8 godzin temu

CGM
Shellerini: „Możesz mnie szukać po projektach, a nie w kasynach”

Shellerini: „Możesz mnie szukać po projektach, a nie w kasynach& ...

Poznański raper zapowiada nowy album.

9 godzin temu

CGM
Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała konc ...

Wieści pojawiły się w ostatniej chwili.

10 godzin temu

CGM
Gorillaz zapowiedzieli nowy album. Pierwszy singiel już dostępny

Gorillaz zapowiedzieli nowy album. Pierwszy singiel już dostępny

Pojawiła się także rozpiska trasy koncertowej.

10 godzin temu

CGM
Ice Spice zdradziła, jaką cenną radę dostała od Taylor Swift

Ice Spice zdradziła, jaką cenną radę dostała od Taylor Swift

"Powiedziała mi to kilka lat temu i nadal się tego trzymam".

11 godzin temu